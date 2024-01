(Toronto) Le groupe rock canadien Sum 41 sera de retour à la maison pour offrir ce que ses membres présentent comme leur dernier spectacle.

David Friend La Presse Canadienne

Les rockeurs canadiens ont réservé l’aréna Scotiabank, à Toronto, le 30 janvier 2025, pour la dernière étape d’une immense tournée mondiale qui s’étend sur la majeure partie de l’année.

La tournée, intitulée Tour Of The Setting Sum, compte déjà 76 concerts et d’autres seront ajoutés. Elle débutera en Asie du Sud-Est le 1er mars avant de traverser l’Europe et l’Amérique du Nord.

Le groupe se promènera aussi à travers le Québec en août 2024. Il ira à Rimouski, au Saguenay, à Québec, puis à Victoriaville. Ce sont les seuls autres spectacles canadiens à la programmation, mais d’autres dates devraient être annoncées bientôt.

Les billets pour de nombreux spectacles – y compris la date finale – seront mis en vente au grand public vendredi à 10 h.

L’année dernière, les rockeurs originaires d’Ajax, en Ontario, ont annoncé leur séparation éventuelle après la sortie de leur album Heaven : x : Hell, sorti le 29 mars.

Après avoir joué en Asie, le groupe se rendra au Mexique fin mars, avant une série de dates à travers les États-Unis en avril et mai.

Ils iront ensuite en Europe pendant une bonne partie des mois de juin et juillet.

Après d’autres spectacles aux États-Unis en septembre et octobre, le groupe se produira devant une salle comble de plus de 35 000 personnes en novembre au Paris La Défense Arena en France, ce qui, selon eux, sera le plus grand concert de leur histoire.