Près de quinze ans après la sortie de son album à succès Homme autonome, Damien Robitaille s’est vu remettre un disque d’or, mardi.

La prestigieuse récompense lui a été remise lors d’une cérémonie au Casino de Montréal, mardi soir. Sorti en 2009, le disque cumule plus de 7,5 millions d’écoutes sur les plateformes numériques et a été vendu à plus de 40 000 exemplaires au pays.

L’auteur-compositeur-interprète franco-ontarien présente actuellement un spectacle de Noël à travers le Québec.