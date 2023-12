Submersion L’insoutenable paradoxe de l’abondance de choix

Dans l’essai Submersion, Bruno Patino, président de la chaîne de télévision franco-allemande ARTE, évoque le déluge de musique, films, séries et livres qui nous envahit au quotidien. Le flux est constant et on se sent submergé ; nous passons 40 % de notre temps éveillé en ligne et 100 jours en moyenne dans notre vie à choisir ce qu’on va regarder. Cette abondance de contenus nous paralyse en plus de nous fatiguer. Entrevue.