Myles Goodwyn, le légendaire musicien et auteur-compositeur canadien qui a accédé à la célébrité en tant que chanteur du groupe April Wine, est mort à l'âge de 75 ans.

La Presse Canadienne

Son publiciste Eric Alper a déclaré que Goodwyn était décédé dimanche à Halifax. La cause de son décès n'est pas connue.

M. Goodwyn a contribué à propulser April Wine vers un succès international et a ouvert la voie à d'autres groupes de rock canadiens.

« April Wine était en quelque sorte un précurseur parce qu'il a percé sur les radios américaines de rock and roll un peu avant tous les autres groupes », a-t-il déclaré lors d'une interview.

« Le fait qu'ils aient eu autant de succès et qu'ils aient fait salle comble aux États-Unis et dans le monde entier a montré que nous pouvions rivaliser à notre propre niveau. »

April Wine a vendu 10 millions d'albums dans le monde entier et a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 2010. Le groupe a été ajouté à l'Allée des célébrités canadiennes cet automne.

Goodwyn a fondé le groupe en 1969 à Halifax avec son ami Jim Henman et les cousins de ce dernier, David et Ritchie Henman.

Après avoir déménagé à Montréal, April Wine a endisqué une série de succès dans les années 1970 et au début des années 1980, notamment You Could Have Been a Lady, You Won't Dance With Me, Roller et Just Between You and Me.

Leur album de 1975 Stand Back a été le premier d'un groupe canadien à s'écouler à plus de 100 000 exemplaires. First Glance, paru en 1978, sera leur premier album certifié disque d'or à l'extérieur du Canada, tandis que The Nature of the Beast ( 1981) sera certifié platine des deux côtés de la frontière.

Plus tard, Goodwyn a publié plusieurs enregistrements de blues, dont Myles Goodwyn And Friends Of The Blues, qui a été en lice pour un prix Juno, ainsi qu'une autobiographie, Just Between You And Me : A Memoir.

M. Alper, qui l'a représenté ces dernières années, a décrit M. Goodwyn comme un « franc-tireur » et comme une « bouffée d'air frais » qui a conservé un vif intérêt pour le monde de la musique.

M. Goodwyn s'était retiré du groupe au début de l'année en raison de problèmes de santé et parce qu'il ne voulait plus « vivre dans une valise », mais il continuait à se produire et à travailler avec d'autres musiciens.

« Je suis tellement triste parce que son esprit et sa volonté d'écrire la grande chanson de rock and roll, et la grande chanson de blues, étaient toujours en lui et il aimait collaborer avec les gens pour que cela se produise », a-t-il déclaré.

La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, a écrit sur X pour exprimer sa tristesse à la suite du décès de Goodwyn et présenter ses condoléances à ses proches.

« Myles Goodwyn a mené April Wine pendant plus de 50 ans, nous apportant de la musique rock canadienne à succès et faisant des tournées sans relâche. Myles, merci pour les chansons qu’on continuera à jouer partout en ville. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. »

Le rockeur canadien Randy Bachman, fondateur des Guess Who et de Bachman Turner Overdrive, a décrit Myles Goodwyn comme un g« rand chanteur, auteur-compositeur, guitariste et créateur ».

« Ses chansons vivront à jamais, a indiqué Bachman dans un courriel. Beaucoup de ses chansons font partie de mes préférées de tous les temps. »