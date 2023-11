Le rappeur André 3000 se lance dans le New Age… et atteint le Billboard Hot 100

Le rappeur André 3000 vient de battre un record en atteignant le palmarès Billboard Hot 100 avec une chanson-fleuve de 12 minutes et 20 secondes. Mais ce n’est pas tout : il s’agit d’une chanson… de flûte. New Age, par-dessus le marché.

Fondateur du groupe de hip-hop OutKast, André 3000, de son vrai nom André Benjamin, a habitué le public à des succès planétaires fracassants, comme Ms. Jackson et Hey Ya.

Le revoilà avec une chanson, comment dire, différente. Le titre est de circonstance – long lui aussi. I Swear, I Really Wanted to Make a ‘Rap’Album But This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time, qu’on peut traduire par : je le jure, je voulais vraiment faire un album de rap, mais c’est littéralement la façon dont le vent m’a porté cette fois.

Le titre de musique New Age a atteint la position 90 – le plus long à n’avoir jamais figuré au célèbre palmarès établi par le magazine Billboard. Il a déclassé ainsi la chanson Fear Inoculum, de Tool, qui ne durait que 10 minutes et 21 secondes.

Sorti en novembre, le nouvel album instrumental d’André 3000, New Blue Sun, se hisse en première position de la charte des albums New Age de Billboard. L’équivalent de 24 000 albums a été vendu aux États-Unis dans la première semaine après sa sortie.