Quoi écouter cette semaine ? Voici les suggestions de nos journalistes.

Crash Cœur : Chanter l’amour très fort « Eddy de Pretto annonçait cet album en assurant qu’il n’est pas là pour “vous caresser le poil tendrement”. Pourtant, il l’a aussi clairement dit, ce disque est un “album d’amour”. Il ne s’appelle pas Crash Cœur pour rien. On sent le cœur, on sent le crash : les mots sont souvent tendres et parfois très durs, les productions sont quelquefois douces, mais elles sont surtout percutantes », écrit notre journaliste Marissa Groguhé. Lisez la critique

Club des Cœurs Solitaires : Nouveau nom, recette connue PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @YESMCCAN Yes* « En dépit des succès passés et de sa notoriété, l’artiste a décidé de se réinventer sous le nom de Yes*. Force est d’avouer que Club des Cœurs Solitaires (CCS), première offrande de sa nouvelle identité, ne nous a pas complètement convaincu », écrit notre journaliste Pascal Leblanc. Lisez la critique

Rockstar : Dolly rocke dans le moule PHOTO FOURNIE « Intronisée au Temple de la renommée du rock après des décennies à chanter essentiellement du country, Dolly Parton offre Rockstar pour prouver qu’elle peut rocker. C’est vrai, mais ça ne suffit pas », écrit notre journaliste Alexandre Vigneault. Lisez la critique

Jour inouï : C’est le temps de découvrir Barrdo PHOTO FOURNIE PAR POULET NEIGE Pierre-Alexandre, alias Barrdo « Barrdo a raffiné sa plume au fil des années, l’expérience de l’auteur s’entend. Et pour accompagner ses textes matures, guitare, orgue et batterie constituent le premier trio instrumental. L’auteur-compositeur, un amoureux des arrangements classiques, s’offre aussi les sonorités de violon et de violoncelle provenant des archets du quatuor Lunes », écrit notre journaliste Philippe Beauchemin. Lisez la critique

Submergé : Son âme au micro PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Spectacle de Roxane Bruneau au Centre Bell « L’arme secrète de Roxane Bruneau, on le sait, c’est son authenticité. Submergé, son troisième disque en six ans, parle encore de ses fragilités, mais la montre aussi plus sûre d’elle que jamais », écrit notre journaliste Alexandre Vigneault. Lisez la critique