L’arme secrète de Roxane Bruneau, on le sait, c’est son authenticité. Submergé, son troisième disque en six ans, parle encore de ses fragilités, mais la montre aussi plus sûre d’elle que jamais.

« Je ne suis pas proche de me taire », clame Roxane Bruneau sur la chanson titre de son nouveau disque. Le ton est frondeur et le chant, sans demi-mesure. Après avoir douté beaucoup et combattu ce qu’elle décrit comme un important trouble anxieux, la jeune chanteuse s’assume et s’affirme sur Submergé. Fini le syndrome de l’imposteur. « Si je viens qu’à chavirer / je saurai marcher sur l’eau », assure-t-elle.

Il y a donc sur ce disque tout ce que ses « cocos », c’est-à-dire ses admirateurs, aiment déjà : des chansons au ton brûlant, où les blessures sont dites sans détour et les aspirations aussi. Et ce son pop hybride aux arrangements qu’on dirait calibrés pour résonner dans de grandes salles (elle a fait le Centre Bell et le Centre Vidéotron, elle a raison de ne pas s’en priver) et visiblement inspirés par le rock.

Roxane Bruneau, c’est aussi une rappeuse. Ou presque. L’influence du rap ne s’entend pas tant dans ses musiques concoctées en tandem avec Mathieu Brisset, mais très nettement dans la rythmique de son chant et dans sa manière d’être en général. Dire compte plus que tout pour elle. Et cette franchise, cette attitude « no bullshit », n’est-ce pas aussi celle que revendiquent les rappeurs ? C’est peut-être ce qui explique que le morceau Côté passager, en duo avec Souldia, marche si bien.

Elle met souvent la pédale au tapis, aborde des sujets durs comme #metoo et les relations toxiques, mais Submergé (au masculin, donc « pas genré » de son point de vue) est aussi un disque intime. Roxane Bruneau a beau avoir pris de l’assurance, elle peut encore exprimer cette crainte si humaine de perdre un amour ou de céder trop facilement aux avances d’une personne qui nous fait du mal. Elle souffle toute son âme dans son micro, ça se sent. Et c’est ce qui la rend convaincante.

