Parmi tous les nouveaux albums sortis cette semaine, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Le Belge Apashe, qui habite Montréal, lancera ce samedi 25 novembre son deuxième album, Antagonist, au MTelus. Le producteur, qui fusionne musique classique et rythmes contemporains, a réuni de talentueux artistes de tous les horizons sur ses 14 nouvelles compositions. On peut entre autres entendre le Montréalais Geoffroy, Earthgang – sur une pièce coproduite pas le Lavallois High Klassified –, Rhita Nattah, Wasiu, LIA et Busta Rhymes, qui a également lancé un nouvel album vendredi.

Électro classique Antagonist Apashe Kannibalen Records

Busta Rhymes a confié la réalisation de son onzième disque à trois des plus grands producteurs hip-hop de l’histoire : Pharrell Williams, Timbaland et Swizz Beatz. Les invités au micro sont aussi nombreux, alors que seules 4 des 19 chansons ne sont l’œuvre que de Busta. Parmi ceux-ci, notons Quavo, Young Thug, Coi Leray et Burna Boy. Le flow explosif et les rimes aiguisées du MC actif depuis la fin des années 1980 demeurent tout de même au centre de l’œuvre.

Rap Blockbusta Busta Rhymes Conglomerate Ent.

Le Vendredi fou est aussi une journée spéciale pour les mélomanes, alors qu’on célèbre le Record Store Day du Black Friday. Plusieurs rééditions en vinyle ont été lancées à cette occasion, dont l’album hip-hop québécois le plus populaire de tous les temps, La force de comprendre, de Dubmatique, qui célèbre cette année ses 25 ans. Rappelons que l’œuvre de Disoul et OTMC produite par DJ Choice s’est vendue à plus de 150 000 exemplaires.

Rap La force de comprendre Dubmatique Unidisc Music

L’énigmatique formation jazz C’mon Tigre, « un ovni apatride, dont la matrice se situe quelque part au centre du bassin méditerranéen », tel que décrit sur le site de son agence Limitrophe Production, est de retour avec son enivrante fusion de jazz, de funk et de rock désertique. La voix nous rappelle celle de Thom Yorke dans son apport mélodieux à la musique. Un peu de chaleur pour novembre.

Jazz funk Habitat C’mon Tigre Intersuoni

Babylones, duo composé de Charles Blondeau et Benoît Philie, propose un deuxième album de 12 chansons coécrites avec Stéphanie Boulay (l’une des sœurs). L’ambiance reste celle du pop-rock psychédélique, mais les textes sont plus variés et colorés traitant autant de peine d’amour que d’enlèvement extraterrestre. Enregistré à Montréal, Humains a pu profiter de l’apport de François Lafontaine, Gabrielle Shonk, Étienne Dupré, Eliott Durocher Bundock et Pierre Alexandre.