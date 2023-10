L’artiste pluridisciplinaire Soleil Launière a tiré de ses origines innues un premier album soul-roots habité et tout en finesse.

Taueu est un mot qui signifie « au milieu » en innu-amun. Soleil Launière, une artiste pluridisciplinaire qui s’exprime autant par le théâtre et par la performance que par le chant, en a fait le titre de son premier album et ce n’est pas pour rien : elle y a manifestement mis beaucoup de son âme.

Dès la première piste de l’album, en entendant la voix reconnaissable entre toutes de Joséphine Bacon qui récite un texte, on sait qu’on entrera dans un monde spirituel et poétique. Soleil Launière est née d’un père innu et d’une mère québécoise à Mashteuiatsh, près de Roberval au Lac-Saint-Jean, et ce sont particulièrement ses origines innues qui sont au cœur de Taueu, même si elle chante autant en anglais et en français qu’en innu-amun.

« Dans un processus de réappropriation de culture et de langue », Soleil Launière chante aussi dans une langue inventée sur deux morceaux, sans que ça paraisse étrange ou inapproprié. Au contraire, Era Ew, par exemple, est une chanson évocatrice en hommage au territoire, qui part tout doucement et monte en puissance. Un peu à l’image de cet album qui joue beaucoup sur le concept de la dualité.

Que ce soit quand elle redonne la voix aux femmes disparues ou assassinées (MMIWG2S), quand elle incarne le concept de Two-Spirit ou qu’elle évoque le lac Saint-Jean de son enfance (Piekuakami), l’autrice-compositrice-interprète propose un album d’une grande profondeur, écrit avec beaucoup de justesse et de finesse.

Sa voix, très juste et très incarnée, est souvent bouleversante et contribue à créer une ambiance de recueillement, tout comme les intermèdes chantés ou récités.

Et la musique soul-roots se marie parfaitement au propos, dans un univers qui respire, mais qui est aussi profondément enraciné. C’est certainement la touche de Simon Walls, coréalisateur plus tôt cette année de l’excellent album de Kanen, mais aussi grâce à l’apport d’une foule de collaborations, en particulier Chloé Lacasse, Geneviève Toupin et Vincent Carré de Chances.

Taueu est un voyage intime et habité certes, mais dans lequel on ne se sent jamais enfermé. C’est parce qu’il vient du cœur, bref du centre, d’une créatrice sensible et intelligente, incarnée et vraie.

Extrait d'Era Ew

0:00 0:00 Couper le son