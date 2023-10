Drake vient d’annoncer une pause professionnelle. Un an. Voire plus. Juste avant, il livre un album de 1 h 24 min dont lui seul a la recette. Vingt-trois chansons ! Allons-y une à la fois.

Virginia Beach

C’est Drake chantant qui ouvre le bal sur un beat de son vieil ami 40 et d’un plus récent, Harley Arsenault. Le sample de Wiseman, de Frank Ocean, est assez glorieux. Drake se met à rapper à mi-chemin, mais il peut faire mieux que des références à l’internet. « He gon’find out that it’s on sight like w-w-w/On site like dot-com. »

Amen

Teezo Touchdown, jeune sensation qui vient de lancer l’éclectique How Do You Sleep At Night ?, amorce Amen avec une prière. On aurait bien entendu cette chanson sur les albums à connotations religieuses de Kanye West. Elle est apaisante, mais aurait dû être placée bien plus loin.

Calling for You

Bon, nos haut-parleurs résonnent enfin ! Lil Yachty et 40 sont derrière l’excellente ambiance sonore et Drake saisit l’occasion. On aime quand il rappe avec sa voix plus haut perchée. L’interlude de la jeune femme qui se plaint de ses vacances est absolument désagréable, mais la transition rythmique et l’arrivée de 21 Savage nous le font oublier rapidement.

Fear of Heights

Un autre morceau tranquille… puis bang ! Le tempo vif d’OZ et compagnie permet à Aubrey Graham d’y aller à fond. Ses paroles sont des plus simplistes, mais il les rend avec conviction.

Daylight

Un extrait de Scarface, original… On pardonne immédiatement en entendant les percussions de Southside. Drake est déchaîné ici aussi. Rien de transcendant dans son propos, mais son flow est brûlant. Changement de beat pour son fils de près de 6 ans, Adonis, qui a aussi dessiné la couverture.

First Person Shooter

J. Cole, que Drake avait invité sur scène lors de ses spectacles à Montréal, en juillet, prend le micro en premier sur First Person Shooter. La trame sonore de Vinylz, Boi-1da, Tay Ketih, FnZ et Oz est trop redondante à notre goût, mais n’empêche pas les deux rappeurs de fournir de bons textes. « Love when they argue the hardest MC/Is it K-Dot ? Is it Aubrey ? Or me ?/We the big three like we started the league. »

IDAGF

Après une première minute douce et jazzée, place au chaos de Bnyx et de Yeat. Drake y participe, mais ne semble pas aussi investi dans l’œuvre.

7969 Santa

Les chansons tristounettes de Drake sont généralement bonnes. 7969 ne fait pas exception avec son beat planant, son refrain accrocheur qui reprend I Don’t Like, de Chief Keef, et un mélange de rap et de chant. Une complainte de Teezo et de sages paroles de Snoop Dogg concluent le tout.

Slime You Out

Premier extrait qui n’a pas impressionné grand monde, Slime You Out semble formatée par une machine à single : une alliance rap-R & B réunissant un homme et une femme qui parlent de relations homme-femme. SZA est sur un autre morceau.

Bahamas Promises

L’ambiance soul de Jahaan Sweet et de Quasi fait grand bien. Drake est encore maussade, mais il chante sa mélancolie de belle façon.

Tried Our Best

On se disait qu’on était mûr pour un changement de registre, mais les quelques brillantes lignes du Torontois sont parvenues à nous captiver. « I swear to God, you think I’m Shakespeare/That’s why you always wanna play, right ? »

Screw the World – Interlude

Drake rend hommage au regretté DJ Screw en donnant une place sur For All The Dogs à l’un de ses remix chopped and screwed, celui d’If I Ruled the World, de Nas.

Drew a Picasso

Malgré la rupture de ton provoquée par l’interlude, on retourne dans une atmosphère rap-R & B. Le produit de 40 et de ses collègues est conventionnel, mais la voix de Sampha ajoute de la texture.

Members Only

OK, on aimerait un autre vibe, svp. PartyNextDoor – encore aujourd’hui l’un des meilleurs noms d’artiste – offre au moins un peu de variété au micro.

What Would Pluto Do

Ah, davantage de BPM. Les paroles semblent pour la plupart improvisées, mais puisque Drake les rappe-chante sur l’autotune avec détermination, elles passent bien.

All The Parties

Les drums du beat initial n’étaient pas nos favoris, alors on accueille chaleureusement les longues notes de clavier qui suivent. De toute évidence, elles ont plu à Drake également et l’ont inspiré pour l’un de ses couplets les plus solides.

8am in Charlotte

Conductor Williams est l’un de nos producteurs préférés. Le MC canadien lui fait honneur en y posant ses rimes les plus impressionnantes jusqu’ici. « Where I go, you go, brother, we Yugoslavian/Formal is the dress code, dawg, so many checks owed/I feel Czechoslovakian. »

Extrait de 8am in Charlotte

0:00 0:00 Couper le son

BBL Love – Interlude

On ne voit pas pourquoi ce titre est considéré comme un interlude, mais il est plutôt bon. La guitare de Kid Masterpiece et le « wouuuuuhouuuuu » forment un beau canevas pour tous les questionnements amoureux de Drake.

Gently

Celle-ci va jouer dans toutes les boîtes de nuit. Ce qui nous surprend est que le succès signé Latino Drake, Bad Bunny, Gordo, Oz et Nik D ne fait que deux minutes.

Rich Baby Daddy

Dommage que l’horrible refrain de Sexyy Red ruine le revigorant tempo house et des prestations inspirées de Drake et de SZA.

Another Late Night

Lil Yachty a contribué à la production de cette pièce – et des deux suivantes – et y a posé un couplet amusant. Rien à ajouter.

Away from Home

Pourquoi cette chanson arrive-t-elle si tard ? Bien que le beat ne soit pas remarquable, Drake le dévore. Il revient sur son long parcours jusqu’au succès. « I was on a Greyhound way before the jet/Buffalo, New York was like the furthest I could get. »

Polar Opposites

Ce dernier titre ressemble à une dizaine entendus précédemment. Il n’est pas mauvais, mais nous fait réaliser qu’on s’est trompé. For All The Dogs n’est pas l’album varié de « gros rap » annoncé, mais un amalgame de morceaux principalement à saveur R & B de plus dans la discographie de l’artiste canadien. Son talent est indéniable, mais on aimerait tout de même plus de cohésion et de concision.