Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Beyries, Du temps

On retrouve avec délice la voix chaude et émouvante de Beyries sur Du temps, jolie chanson folk tout en simplicité. Et bonne nouvelle, c’est aussi le premier extrait d’un album en français, Du feu dans les lilas, à venir en 2024. Aux textes, l’autrice-compositrice-interprète a retrouvé Maxime Le Flaguais, qui avait écrit pour elle son tube J’aurai cent ans, mais elle a collaboré aussi avec une équipe de grande qualité : le Français Albin de la Simone au piano, Robbie Kuster aux percussions, François Lafontaine aux synthés et Joseph Marchand à la réalisation. C’est doux et c’est mélancolique et en même temps plein d’espoir, et on a déjà hâte à l’hiver pour entendre l’album au complet.

Josée Lapointe, La Presse

Biggy Boats, Déjà Vu

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM @BIGGYBOATS Le rappeur montréalais Biggy Boats

Brenton Boatswain, alias Biggy Boats – en hommage à The Notorious B. I. G. –, a travaillé pendant un an et demi sur son album Artifact, lancé la semaine dernière. Le souhait du résidant de Dollard-des-Ormeaux était de rassembler la crème du rap montréalais et de jeunes artistes qu’il juge prometteurs. On retrouve ainsi sur les 19 morceaux des noms tels Mike Shabb, Nate Husser, Kris the $pirit, Chung, Do the Outcast, Kid Riz et Young Rose. Les beats sont entre autres l’œuvre de Funkywhat, Gaudz et Nkusi. L’ensemble est réussi et passe habilement du trap au R & B avec quelques soupçons de boom bap, de rap alternatif et des passages en français. La pièce Déjà Vu se démarque particulièrement par son ambiance feutrée installée par la production et le rap mélodieux de Gxlden Child. Biggy Boats, qui enregistre depuis 2018, le suit avec un couplet des plus fluides.

Pascal LeBlanc, La Presse

PHOTO ÉLISABETH LANDRY, FOURNIE PAR BRAVO MUSIQUE Lou-Adriane Cassidy, Thierry Larose et Ariane Roy

Le Roy, la Rose et le Lou[p] (Chanson thème)

Difficile de résister à l’hymne joyeusement pop et juvénile du trio de l’heure, formé d’Ariane Roy, Thierry Larose et Lou-Adriane Cassidy. Avec Le Roy, la Rose et le Lou[p] (Chanson thème), les trois auteurs-compositeurs-interprètes et amis donnent un fougueux aperçu de leur tournée commune qui va démarrer en novembre, et qui est un des évènements les plus attendus de la saison en musique québécoise. Pris séparément, ces trois-là ont déjà une signature très forte. Ensemble ils sont trépidants et libres, et cette toute petite chanson de deux minutes fait tellement de bien qu’on peut l’écouter en boucle sans se lasser, parce qu’on a envie, nous aussi, de laisser parler notre cœur.

Josée Lapointe, La Presse