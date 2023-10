Les feuilles dans les arbres commencent à peine à changer de couleurs que déjà certains pensent à Noël. C’est le cas de Mariah Carey, qui s’arrêtera à Montréal le 29 novembre prochain avec sa tournée Merry Christmas One and All.

Dans un message publié sur X, la chanteuse américaine a dévoilé une douzaine de dates de concert pour cette tournée thématique. Au Canada, la vedette s’arrêtera également à Toronto, le 27 novembre.

Bien qu’elle soit d’abord parue en 1994, sa chanson All I Want for Christmas Is You connaît un énorme succès dans les palmarès au mois de décembre chaque année. De 2019 à 2022, elle a même réussi à atteindre le sommet du top100 de Billboard à l’approche du temps des Fêtes.