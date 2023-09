PHOTO ROB GRABOWSKI, ROB GRABOWSKI/INVISION/ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Quatre jours après avoir célébré son 74e anniversaire, le Boss a annoncé sur les réseaux sociaux, mercredi midi, devoir remettre à 2024 toutes les dates de spectacle inscrites à l’agenda de son E Street Band d’ici la fin du présent calendrier. Y compris son arrêt prévu à Montréal, le 20 novembre.

Le 7 septembre dernier, Springsteen avait déjà annulé tous ses spectacles du mois, à la demande de ses médecins, qui tentent de soigner l’ulcère gastro-duodénal dont il souffre. L’actuelle tournée nord-américaine de Bruce et de sa bande devait cependant reprendre en novembre.

Bruce Springsteen, apprend-on aujourd’hui, devra recevoir d’autres traitements, jusqu’à la fin de l’année. Depuis son retour d’Europe, en août, le Patron avait présenté sept concerts aux États-Unis, le dernier en date ayant eu lieu le 3 septembre au MetLife Stadium de East Rutherford. L’icône n’avait montré aucun signe d’essoufflement ou de douleur durant cette performance de 28 chansons en trois heures.

Amorcée le 1er février 2023, l’actuelle virée du E Street Band est la première du légendaire groupe en six ans. Sa dernière visite au Centre Bell remonte quant à elle au 2 mars 2008.

Les nouvelles dates de spectacle seront annoncées la semaine prochaine et les détenteurs de billets auront 30 jours pour réclamer, s’ils le souhaitent, un remboursement.

« Merci à tous mes amis et mes fans pour vos bons mots, vos encouragements et votre appui, a écrit Bruce Springsteen. Je suis en voie de guérison et impatient de vous voir l’an prochain. »