KNLO, Robet Nelson et Vlooper d’Alaclair Ensemble. Eman et Claude Bégin sont les deux autres membres.

Le quintette s’attaque à des sujets controversés avec humour et intelligence sur des rythmes bien groovy.

« Tu pensais qu’c’tait ça que c’tait, mais c’tait pas ça que c’tait. » Alaclair Ensemble nous avait avertis en 2016.

La musique des cinq Québécois ne se résume pas qu’à des refrains accrocheurs et des mélodies entraînantes. Ils se sont de nouveau réunis pour proposer une œuvre d’un peu plus d’une heure où les chansons rassembleuses se font rares, mais où les réflexions sur des sujets d’actualités sont nombreuses.

« Cet album n’existe pas ailleurs. C’est quand même une fierté, surtout dans le rap, de maintenir cette unicité », nous a mentionné en entrevue le producteur du groupe, Vlooper.

Musicalement, Lait paternel reste tout de même une bonne source de hochements de tête, en particulier Splash et le plus récent extrait Stack. Entièrement instrumentale, l’avant-dernière pièce, Les étapes du deuil, est une brillante composition qui aurait été une belle conclusion au disque. On y reviendra.

L’autre morceau dont la production se démarque est Ton ami conspi. L’ambiance jazz, la progression, les scratchs de SevDee, le sample R & B puis la douce transition à la mi-chemin des huit minutes. La base était excellente, mais les couplets de KNLO, Robert Nelson et Eman en ont fait un chef-d’œuvre. Les exemples de rimes de génie sont nombreux, mais prenons celui-ci du Président Nelson : « Les gens parlent de science/Comme les analphabètes de la Bible/Complètement démotivé/D’me présenter en politique/Les seules fois que j’y pense/C’est quand que j’ai besoin/De get du money quick. »

En dépit du titre, ce n’est pas sur cette chanson qu’il est question de théories du complot. « Tu penses qu’on va rire des conspis, mais tu réalises [en l’écoutant] que tu l’es peut-être. On a tous un ami conspi et on est tous l’ami conspi de quelqu’un », nous a dit KNLO.

D’autres thèmes qui ont tendance à provoquer la division, tels le wokisme, la culture de l’annulation ou l’écoanxiété, sont abordés au fil des 16 titres. Des flèches sont également envoyées à des personnalités publiques, à l’industrie du divertissement québécois et à des artistes hip-hop locaux. C’est généralement fait avec humour, surtout lorsque c’est chanté par Claude Bégin sur des interludes qui semblent avoir été enregistrés dans un saloon.

Il y a aussi quelques moments émouvants, en particulier lorsqu’il est question de leur ami Karim Ouellet, disparu en novembre 2021.

Terminons avec ce qui ouvre et boucle Lait paternel. Étonnamment, reprendre À la claire fontaine n’est pas une idée que le groupe caressait depuis des années. La signification des paroles de la chanson traditionnelle combinée à la pochette de l’album et à son message général est d’une cohérence remarquable.

On peut comprendre que les artistes pensent que Pas fou le mec a également sa place sur ce disque et qu’ils la trouvent « incroyable ». On peut aussi penser qu’elle est excessive à plusieurs égards, car une blague de plus de huit minutes, c’est long. Surtout sur un beat house rétro qui détonne. Mais bon, elle n’est pas à la fin pour rien.

Extrait de Ton ami conspi, d'Alaclair Ensemble

