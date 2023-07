Quel joueur de guitare vous impressionne le plus au Québec ? Délicate question posée à notre lectorat, dans la foulée de notre dossier sur les as nationaux de la six cordes publié mardi dernier. Nous avons été inondés de messages, citant près d’une centaine de talentueux musiciens. Sans plus attendre, voici les chouchous de nos lecteurs.

On le sait, l’exercice est crève-cœur, et ne pas nommer certains guitaristes marquants relève du crime de lèse-majesté. Mais après notre coup de sonde, un trio de tête se distingue clairement : le bluesman Steve Hill, le jazzman Stéphane Tellier et le joueur à tout faire Pierre Côté remportent les grâces de nos lecteurs. Les deux derniers ayant été largement dépeints dans notre dossier, voici quelques mots au sujet de Steve Hill. « Ses récentes émissions sur YouTube avec des invités musiciens nous le rendent encore plus accessible. Et ses “one man band”, wow ! », s’extasie Patrick Bourgeois, qui se définit comme « guitariste de sous-sol intermédiaire ».

« Toutes les fois que j’ai regardé et écouté Steve Hill jouer de la guitare, je n’en revenais pas. Cette agilité, ces notes hautes et basses à une vitesse incroyable, il a sûrement beaucoup travaillé. C’est un guitariste impressionnant, il mérite d’être reconnu comme le meilleur au Québec », considère quant à elle Lorraine Lacombe. Un autre lecteur, Éric Lapointe (le chanteur ou un homonyme ? mystère…), abonde dans le même sens. « Après avoir vu Steve Hill en spectacle à plusieurs reprises, ce qu’il accomplit avec sa guitare est phénoménal. Pour moi, c’est le meilleur », dit-il, bien que son cœur balance entre Hill et Jean-Claude Marsan, le guitariste de Plume Latraverse, également plébiscité par plusieurs autres lecteurs.

Des manches qui vous marquent

Bien des gens ayant répondu à notre appel à tous se sont étonnés que certains noms bien établis n’aient pas été cités dans notre dossier. C’est que les choix étaient, rappelons-le, cornéliens pour nos intervenants. Et il est vrai que l’éclectique Michel Cusson et l’inspiré Jordan Officer y auraient tout aussi bien trouvé leur place, ce que de nombreux lecteurs n’ont pas manqué de souligner. Comme Francine Malo, également admiratrice de Simon Godin : « Un autre grand guitariste qui me fait vibrer : Jordan Officer. Quel guitariste ! Beau style… plus discret, mais tellement agréable à écouter ! » Notre lectrice Hélène Coulombe est du même avis. « Très surprenant que son nom n’ait pas été cité, car il joue divinement bien », lance-t-elle. Quant à Michel Cusson, on nous rappelle qu’il avait partagé la scène avec les monuments Joe Satriani et Steve Vai lors de leur passage au Québec.

Au rayon acoustique, Patrick Norman a remporté un grand nombre de suffrages, les mélomanes appréciant sa dentelle guitaristique. « Il joue de la guitare acoustique avec finesse et habileté. Son jeu est subtil, rempli de belles intonations, remarquable pour son “fingerpicking”, on peut prendre plaisir à l’écouter pour s’inspirer de son jeu. Peut-être pas le meilleur guitariste, mais assurément quelqu’un avec une sonorité unique », nuance Jean Rochette.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Norman

Où sont les femmes ? Également sur la scène, nos lecteurs ayant un penchant pour Christine Tassan (jazz), Ariane Roy ou Salomé Leclerc (pop-rock). « La meilleure guitariste au Québec, ben oui, une femme ! s’exclame Clotilde Seille à propos de la première. Swing, jazz, pop, musique du monde, tout en délicatesse ou en virtuosité quand le public en demande. C’est fou de voir encore une fois le genre masculin s’imposer. »

Impossible de reproduire ici la totalité des choix de nos lecteurs, mais, hormis ceux évoqués précédemment, en voici quelques autres parmi les plus populaires de notre coup de sonde : Stéphane Dufour, Réjean Lachance, Frank Marino, Antoine Dufour et Jeff Smallwood. Le Québec est encore loin d’avoir rangé ses guitares dans leurs étuis !