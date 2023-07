Les Cowboys Fringants doivent annuler leur spectacle prévu mardi soir, dans le cadre de Festirame, à Alma, en raison des traitements médicaux que doit subir le chanteur du groupe, Karl Tremblay.

Le message publié sur la page Facebook de Festivalma souligne que les Cowboys Fringants promettent de se reprendre dès que la situation le permettra.

Les Trois Accords les remplaceront sur la scène de la Place Festivalma. Tous les détenteurs de billets journaliers achetés pour le 11 juillet pourront assister au spectacle.

Karl Tremblay avait annoncé l’an dernier qu’il souffrait d’un cancer de la prostate diagnostiqué en 2020. Les Cowboys Fringants étaient à Granby à l’occasion des spectacles de la fête nationale, les 23 et 24 juin dernier, et le groupe a de nombreux spectacles prévus au courant de l’été, dont ce jeudi 13 juillet au Festival d’été de Québec, en plus d’une tournée en France, à l’automne.