Madonna a annoncé lundi qu’en raison de la « grave infection bactérienne » qui l’a conduite aux soins intensifs fin juin, elle entamera sa tournée The Celebration Tour en Europe en octobre, plutôt que ce mois-ci en Amérique du Nord, comme prévu.

Les spectacles prévus au Centre Bell les 19 et 20 août sont donc reportés à une date ultérieure.

La première étape de sa tournée commencera à Londres, le 14 octobre, et se poursuivra pendant sept semaines à travers le continent européen pour se conclure par deux autres dates à Londres, les 5 et 6 décembre.

La chanteuse a d’ailleurs tenu à exprimer sa reconnaissance sur Instagram pour « l’énergie positive » qu’elle a reçue et précisé qu’elle n’aimait pas décevoir ses fans et ceux qui travaillent à son côté, promettant de revenir sur scène dès que possible.

Le premier concert de Madonna devait se tenir le 15 juillet à Vancouver, et s’arrêter entre autres à Los Angeles, New York, Houston, Las Vegas, Chicago et Toronto.