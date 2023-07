Le festival Marathon reviendra en novembre prochain avec une troisième édition incluant des performances de VioleTT Pi, Robert Robert et Super Plage.

Quatre jours de spectacles sont prévus avec plus de 100 artistes invités dans une quinzaine de salles à travers la ville. Parmi les six premiers spectacles annoncés ce mardi, Super Plage, l’artiste R&B Hawa B et le collectif rap LaF seront au Club Soda le 16 novembre, alors que le trio rock zouz et VioleTT Pi y seront le lendemain soir.

Le trio Afternoon Bike Ride et Robert Robert occuperont quant à eux la scène du Théâtre Fairmount, où se retrouveront aussi, le 18 novembre, Marie Davidson, l’artiste d’origine égyptienne Nadah El Shazly et la DJ Ouri, pour célébrer les 10 ans de Heavy Trip.

Des artistes de la sélection officielle de M pour Montréal ont également été dévoilés en attendant la cohorte complète, en septembre prochain : 36 ?, Hawa B, LaF, Super Plage, VioleTT Pi et zouz.