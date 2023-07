(Paris) « C’est comme voyager dans le temps, le public est jeune à nouveau » : Damon Albarn a remis son groupe Blur sur les routes cet été, pour ouvrir la voie à un nouvel album le 21 juillet.

Eric RANDOLPH Agence France-Presse

Ce fleuron de la Britpop des années 1990 a livré un spectacle marquant au festival Primavera à Madrid début juin et doit se produire au stade de Wembley à Londres samedi et dimanche si son batteur, actuellement blessé, est remis à temps.

Une enceinte fréquentée par l’équipe anglaise de foot et les mégastars de la chanson où Blur n’a jamais fait sonner ses guitares, même à son pic de gloire avec le succès Girls & Boys (1994).

« Ça m’aurait terrifié à l’époque au-delà du raisonnable, avec des crises de panique et tout », confesse Damon Albarn, cerveau et chanteur de la formation, rencontré à Paris par l’AFP.

Quand l’angoisse pointe, le quinquagénaire se réfugie dans le yoga. « Si j’arrive à en faire à peu près tous les jours, je suis calme » poursuit l’Anglais. Une pratique saine, à des années-lumière des excès du rock qui l’avalèrent dans ses jeunes années. « C’était l’héroïne, je me suis cogné ça il y a 100 ans et maintenant c’est le yoga ».

Ce qui le fait halluciner aujourd’hui, c’est l’âge des spectateurs qui viennent voir Blur. « C’est comme voyager dans le temps, le public est jeune à nouveau, c’est bizarre, tu en oublies parfois où tu es ».

« Mélancolie »

Et Blur s’offre une nouvelle jeunesse avec The Ballad of Darren, disque prévu le 21 juillet. C’est le neuvième album studio et seulement le second de ces 20 dernières années. La formation ne s’est jamais séparée, mais son histoire s’écrit en points de suspension depuis 2003.

Cette annonce a surpris tout le monde, même les autres membres de Blur. « Je n’avais dit à personne que je l’écrivais ». L’album est né l’an dernier en pleine tournée américaine avec Gorillaz, l’autre groupe d’Albarn.

« Je suis rentré en janvier et j’ai dit aux autres de Blur “Venez en studio, j’ai quelque chose à vous jouer” ». Albarn leur a présenté 20 titres et leur a demandé de choisir leurs favoris. Il en reste 10.

The Ballad of Darren joue sur la corde sensible de Blur, entre ombre et lumière, façon Coffee & TV (1999) et non sur le registre épidermique de Song 2 (1997). Il ne faut pas se fier aux singles St. Charles Square et The Narcissist, pas représentatifs de l’album à venir. « Je suis une personne profondément plus triste dans ma cinquantaine », lâche le musicien, dans un grand sourire.

« Ça va, quand je me penche sur ma tristesse, ce n’est pas si loin que ça du bonheur, je suis à l’aise avec la mélancolie ».

« Devenus fous ! »

Ce retour s’accompagne de louanges au Royaume-Uni, alors qu’avec Gorillaz la reconnaissance est davantage internationale. « Ça fait du bien, les gens réalisent soudainement que j’existe encore, mais ça fait un moment que l’Angleterre n’est plus un endroit où je me sens bien accueilli ».

Albarn, ouvert sur le monde (il a multiplié les projets musicaux en Afrique) n’a jamais caché son opposition au Brexit. L’artiste s’est acheté une maison en Islande et a trouvé en France une terre d’accueil pour des œuvres inattendues.

Comme l’opéra Le vol du Boli, créé à Paris. Un nouvel opéra est dans les tuyaux pour l’an prochain, toujours dans la capitale française.

Dès ses premières visites aux débuts de Blur, avant la célébrité, la Ville Lumière a toujours été associée à de bons souvenirs.

Pas seulement pour des temples de fêtes improbables comme le club des Bains Douches, haut lieu des nuits parisiennes des années 80/90. Il y a aussi ce restaurant atypique à Montmartre. « Imagine, tu es un gars anglais de 21 ans et on te sert du vin rouge dans un biberon, tout en mangeant du fromage fondu, on est devenus fous ! ».