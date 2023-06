(New York) La mégastar de la pop américaine Madonna, 64 ans, est rentrée chez elle après quelques jours en soins intensifs à la suite d’une « grave infection bactérienne » qui l’a obligée à reporter sa tournée en Amérique du Nord et en Europe, a indiqué jeudi une source proche de l’artiste.

Agence France-Presse

Madonna « se sent mieux », a assuré cette source sans préciser quand elle était sortie de l’hôpital.

Mercredi, son gérant Guy Oseary avait révélé l’infection « grave » contractée samedi dernier par la chanteuse et son hospitalisation en soins intensifs, tout en indiquant que sa santé était en voie « d’amélioration » vers un « rétablissement complet ».

Parmi ses multiples lieux de résidence, Madonna est réputée habiter dans le nord de Manhattan.

M. Oseary avait annoncé mercredi le report de la tournée The Celebration Tour initialement prévue de juillet à décembre en Amérique du Nord et en Europe, dont à Paris et à Londres. Le premier concert de Madonna, pour fêter 40 ans de carrière et d’influence sans égal, devait se tenir le 15 juillet à Vancouver.

Les billets des 35 dates qui devaient s’enchaîner de Vancouver à Las Vegas en passant par toutes les grandes villes d’Amérique du Nord (Los Angeles, New York, Houston, Chicago, Toronto, Montréal…) avaient quasiment été tous vendus dès janvier dernier.

Le Celebration Tour devait ensuite traverser l’Atlantique en octobre pour des concerts à Londres, Paris, Berlin, Barcelone et Amsterdam pour un spectacle final le 1er décembre.

À Paris, Madonna devait enflammer l’Accor Arena les 12 et 13 novembre.

Madonna Louise Ciccone, née en août 1958 au Michigan, de parents d’origines italienne et canadienne francophone, a commencé sa carrière de danseuse, autrice compositrice et chanteuse à la fin des années 1970 à New York, avec 35 dollars en poche.

Elle a remporté sept Grammy Awards avec notamment 14 albums studio ainsi que des disques live, bandes originales de films, compilations… Sa carrière également de productrice, actrice et réalisatrice de films en font depuis 40 ans l’une des artistes et femmes d’affaires les plus influentes et riches de la planète.