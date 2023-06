Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Gros Soleil, Montagne bleue

Du rock trempé dans la nostalgie des belles années de Mötley Crüe, Poison et Kiss : voilà la recette de ce groupe de Montréal. Et le tout en français. Du rock sans prétention avec un côté kitsch tellement assumé qu’on ne peut qu’aimer. La pièce Montagne bleue s’écoute en voiture, les vitres baissées, les lunettes fumées sur le bout du nez et les cheveux coupe mollette (coupe Longueuil) qui volent au vent. Guitare électrique saccadée, batterie au premier plan, deux petites envolées de notes synthétisées… et cette voix – qui se fait robotique à la manière de Normand Brathwaite sur Des larmes de métal… quel beau flash ! – qui lance : « 700 000 camions qui brûlent du diesel, pour transporter toutes nos p’tites bébelles, générations sans destination ». Oui, on peut être amateur de rock à la Tommy Lee et être conscient de la détresse environnementale actuelle. Une réussite.

Philippe Beauchemin, La Presse

0:00 0:00 Couper le son

Charlotte Cardin, 99 Nights

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Charlotte Cardin

Depuis avril, Charlotte Cardin dévoile peu à peu ce à quoi ressemblera son deuxième album, dont la sortie est prévue le 25 août prochain. Après les extraits Looping et les versions anglaise et française de Confetti, c’est au tour de la pièce-titre de ce nouvel opus, 99 Nights, de débarquer sur les plateformes d’écoute en continu. Résolument nostalgique, cette chanson au refrain envoûtant avec ses notes de synthétiseur aura l’effet d’un baume sur le cœur des amoureux dont la relation vacille. Une pièce réconfortante qu’on aura envie d’écouter encore et encore en attendant l’album complet à la fin de l’été.

Véronique Larocque, La Presse

0:00 0:00 Couper le son

Rosalía, Tuya

PHOTO HENRY ROMERO, REUTERS Rosalía

L’étoile espagnole Rosalía puise dans le reggaeton sur son plus récent morceau, Tuya, une chanson charnelle destinée à faire monter la température à l’orée de l’été. Poursuivant plus avant ses explorations sonores parfois teintées de flamenco entendues sur son album Motomami, elle pose ici sa voix haut perchée sur une rythmique matraquée et aussi une mélodie égrenée au koto, instrument traditionnel japonais à cordes pincées associé au kabuki et au bunraku. Sa chanson est accompagnée d’un clip d’ailleurs tourné au Japon.

Alexandre Vigneault, La Presse