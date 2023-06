(Rio de Janeiro) La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto, figure de la bossa-nova et interprète de la célèbre chanson « Girl from Ipanema », est décédée à l’âge de 83 ans, a annoncé mardi matin sa famille sur les réseaux sociaux.

« J’apporte la triste nouvelle que ma grand-mère est devenue une étoile aujourd’hui et qu’elle se trouve aux côtés de mon grand-père Joao Gilberto », également chanteur, mort en 2019, a écrit leur petite-fille Sofia Gilberto.

Selon le site d’information G1, Astrud Gilberto est morte chez elle, à Philadelphie, aux États-Unis.

Née en 1940 à Salvador, dans le nord-est du Brésil, elle a été pendant plusieurs années l’épouse de Joao Gilberto, autre icône de la musique brésilienne.

La « reine de la bossa-nova », dont la discographie compte 19 albums, a immortalisé « Garota de Ipanema », de Tom Jobim et Vinicius de Moraes, en interprétant le refrain en anglais dans une version enregistrée à New York avec le saxophoniste Stan Getz, et intitulée « Girl form Ipanema ».

Cela lui a valu de devenir la première chanteuse brésilienne à remporter un Grammy, avec le disque de l’année 1964.

Éloignée de la scène depuis 2002, elle a vécu les dernières années de sa vie aux États-Unis.

Astrud Gilberto en dix dates

— 30 mars 1940 : naissance à Salvador de Bahia (Nordeste) d’Astrud Gilberto, née Weinert d’une mère brésilienne et d’un père allemand, qui passera ensuite sa jeunesse à Rio de Janeiro.

— 1959 : elle épouse le chanteur et guitariste Joao Gilberto et, quatre ans plus tard, ils s’installent aux États-Unis où elle a vécu jusqu’à sa mort.

— 1964 : elle devient célèbre avec The Girl from Ipanema où avec quelques lignes chantées en anglais elle remporte le Grammy Award du meilleur disque de l’année. Il a été enregistré à New York avec Joao Gilberto et le saxophoniste américain Stan Getz pour lequel elle quittera son mari.

— 1972 : après le succès de Fly Me to the Moon, elle se distingue comme compositrice avec son album Astrud Gilberto Now.

— 1977 : sortie de Far Away, titre phare de son album That Girl from Ipanema, sur des paroles de Hal Shaper, chanté en duo avec Chet Baker, son idole d’adolescente.

— Début des années 1980 : tournées en Europe, au Japon, au Canada et aux États-Unis avec son groupe de musiciens, notamment l’un de ses deux fils, Marcelo Gilberto, à la basse.

— 1992 : lauréate du Latin Jazz USA Award pour l’ensemble de sa carrière.

— 2001 : dernière apparition publique d’Astrud Gilberto, qui s’adonne à la peinture et à la défense des droits des animaux.

— 2002 : intronisée à New York au Temple de la Renommée de la musique latine internationale, l’International Latin Music Hall of Fame.

— 2008 : Astrud Gilberto, qui a vécu les dernières années de sa vie à Philadelphie, est récompensée par un Latin Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière.