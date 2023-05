Tina Turner est décédée. La chanteuse s’est éteinte mercredi au terme d’une longue maladie, a confirmé sa famille par l’entremise d’un communiqué. Elle avait 83 ans.

Tina Turner a rendu l’âme « de manière paisible » chez elle à Küsnacht, en Suisse. « Avec son départ, le monde perd un modèle et une légende de l’industrie musicale », a déclaré sa famille.

Tina Turner, de son vrai nom Anna Mae Bullock, a commencé sa carrière en 1957 avec Ike Turner. Ensemble, ils ont enregistré plusieurs succès comme River Deep, Mountain High et Proud Mary. L’artiste américaine a ensuite amorcé une carrière solo durant laquelle elle s’est souvent retrouvée au sommet avec des chansons comme What’s Love Got To Do With It, Private Dancer, We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) et The Best.

Elle a été intronisée au Rock’n’Roll Hall of Fame en tant qu’artiste solo en 2021. Elle y avait fait son entrée en 1991 en tant que membre du duo Ike & Tina Turner. L’organisation a salué la mémoire de l’artiste américaine en publiant ce message : « Tina Turner a travaillé fort pour redéfinir le rôle d’une femme noire dans l’univers rock and roll : un rôle de premier plan, sous les projecteurs. […] Sa présence scénique électrique a haussé la barre des performances à tout jamais. »