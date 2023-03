Les bonnes idées font toujours de bons fruits : deux ans après le beau disque enregistré en tandem par Simon Beaudry, surtout associé à la musique traditionnelle, et le pianiste Philippe Prud’homme, c’est maintenant le répertoire du groupe Le Vent du Nord qui est enveloppé, enluminé et transporté par des arrangements classiques. Ce qui donne lieu à de magnifiques épousailles.

Destiné à souligner les 20 ans d’existence du groupe Le Vent du Nord, l’album Les voix du vent avec cordes et piano dit déjà tout ce qu’il y a à savoir pour comprendre le projet. Philippe Prud’homme est au piano et signe les arrangements pour cet instrument. Olivier Demers, lui, a écrit ceux interprétés par Le Quatuor Trad (Marie-Pierre Lecault, Émilie Brûlé, Josianne Laberge et Sophie Coderre). Que font les gars du Vent du Nord ? Ils posent leur voix sur ces musiques, formant un superbe chœur, et laissant à leurs collaborateurs le soin de toucher les instruments.

Simon Beaudry, Nicolas Boulerice, André Brunet, Réjean Brunet et Olivier Demers reprennent sur ce disque 11 chansons publiées dans des formes plus traditionnelles ces 20 dernières années. En misant presque exclusivement sur des chansons à répondre, ils se donnent les uns les autres tout l’espace nécessaire pour faire briller leur petite chorale qui, par moments, évoque un chœur de la Renaissance (Louisbourg).

L’arrimage entre musiques classique et traditionnelle se fait ici avec un naturel déconcertant. Et franchement épatant. Le piano est juste, jusque dans ses envies de modernité, alors que les cordes effectuent des glissements subtils et poignants qui, sur les plans mélodique et harmonique, embrassent des siècles de musique occidentale. Sans perdre les racines folkloriques des morceaux.

Les voix du vent avec cordes et piano (et podorythmie !) est un tour de force d’une grande beauté, qui sera transposé sur scène dimanche à l’église de Saint-Antoine-sur-Richelieu.

