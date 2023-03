Miley Cyrus a souvent vogué entre les genres. Si certains ont pu y voir de la confusion, nous y voyions plutôt le profond besoin d’explorer de celle dont le style s’agence bien à la pop comme à des tons plus hors champ. La chanteuse trouve avec Endless Summer Vacation un point médian, sur lequel elle clôt un chapitre (celui de son mariage) sur des rythmes synth pop parfois nappés de country ou d’une touche psychédélique, souvent aussi simplistes qu’efficaces.

Il y a d’abord eu Flowers, la plus populaire chanson de séparation de l’année, reprise sur TikTok par tous ceux dont le cœur brisé se sentait dorloté par cet hymne à l’indépendance. À plusieurs reprises sur Endless Summer Vacation, Miley Cyrus répète la formule Flowers, à quelques exceptions.

Sur le plan de la forme, d’abord, en créant des chansons dont les refrains pourront être repris à volonté par des internautes voulant crier leur soif de s’émanciper du joug des relations amoureuses. En ce qui concerne le fond aussi, justement parce que les thématiques de l’amour et de la séparation s’étalent sur tout le disque.

Sur Jaded, elle s’inquiète du poids de la relation passée sur l’être autrefois aimé. Rose Colored Lenses, elle, dépeint une relation qui fait voir la vie en rose. Sur You, Miley chante ce qu’elle veut vivre avec la personne qu’elle aime, toutes ces choses qui ne valent la peine que « si c’est avec [elle] ». Muddy Feet est une autre de ces chansons qui envoient paître un ancien ou une ancienne partenaire.

Finalement, il y a les exceptions à la formule. Les chansons qui font que cet album finit par nous accrocher. Les moments où Miley Cyrus laisse son envie de faire de la musique hors norme s’exprimer. Nous sommes tout de même loin d’une musique expérimentale que seul un groupe d’élus pourrait vraiment saisir ; Endless Summer Vacation ne cesse jamais d’être accessible.

Handstand amorce une série de morceaux sur l’album aux rythmes un peu décalés. Toujours pop, mais moins convenus. Les synthétiseurs se font aller, les mélodies sont entraînantes, psychédéliques. River remet d’actualité la musique synth pop de boîtes de nuit des années 1980. Sur Violet Chemistry, on retrouve les synthés et, en milieu de chanson, la chanteuse se lance dans un couplet qui se rapproche du rap.

Au chapitre des collaborations, on peut compter sur les présences quasi inutiles de la grande Brandi Carlile (Thousand Miles) et de la talentueuse Sia (Muddy Feet). On n’aurait pas été étonné d’entendre Maroon 5 sur Island, une chanson qui semble tout droit sortie de son répertoire (et loin d’être la meilleure de l’album de Cyrus).

La ballade au piano Wonder Woman, qui conclut le disque, aux accords simples mais convaincants, permet un moment pour planer, où Miley Cyrus montre tout ce que sa voix peut faire.

