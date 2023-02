Critique de Food for Worms, de Shame

Post-punk décomplexé

Grâce au Brexit et à la COVID-19, l’irrésistible vague de jeunes groupes post-punk anglais continue de s’alimenter à sa source, à tel point que la revitalisation du rock passe dorénavant en grande partie par les îles Britanniques. Révélé en 2018 avec le percutant Songs of Praise, Shame arrive cinq ans plus tard avec Food for Worms, à la fois mise en abyme et tremplin vers un avenir prometteur.