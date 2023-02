L’un des premiers festivals à lancer la saison, Santa Teresa, dévoile vendredi sa programmation : Vulgaires Machins, Men I Trust, CKay, Milk & Bone, Bon Enfant, TOBi et des dizaines d’autres monteront sur scène à Sainte-Thérèse du 12 au 14 mai prochain.

Le 7e festival Santa Teresa prévoit trois jours de « gros shows », sur sa scène principale, ainsi que de nombreux spectacles gratuits, sur une autre scène de son centre-ville et à sa chapelle. Pour ses principaux invités, l’évènement met à l’affiche le talent d’ici, avec Vulgaires Machins et Men I Trust, ainsi que la musique internationale, avec la présence de l’artiste nigérian CKay. Le jeune auteur-compositeur-interprète et producteur est l’interprète de la populaire chanson Love Nwantiti (Ah Ah Ah), qui a été la première chanson africaine à dépasser le milliard d’écoutes sur Spotify l’an dernier. Il sera de la soirée consacrée aux rythmes urbains, le samedi, en compagnie notamment de TOBi, Emme Beko, LaF et Peet.

Quant aux Vulgaires Machins, ils lanceront les festivités lors d’une soirée rock durant laquelle joueront également Les Shirley et Bon Enfant. Le groupe de Québec Men I Trust, dont la renommée internationale n’est plus à faire, clôturera le festival Santa Teresa le dimanche, lors de la soirée mettant de l’avant la musique pop. Ariane Roy, Clay & Friends et Milk & Bone seront aussi de la partie ce soir-là.

IMAGE FOURNIE PAR L’ORGANISATION Affiche du festival Santa Teresa

Les spectacles gratuits seront présentés tout au long du week-end : Naomi, Vanille, Roselle, Figure8, Naïma Frank et plusieurs autres donneront des performances accessibles à tous. La chapelle de Sainte-Thérèse sera l’hôte de concerts donnés par Velours Velours, Anatole, Lysandre, Allô Fantôme, Carla Chanelle et Pure Carrière. Finalement, même les bars de la ville s’animeront au rythme du festival Santa Teresa. Gus Engelhorn, Zoo Baby, Marco Ema, ainsi que quelques autres artistes de la scène alternative, se produiront aux bars Montecristo, Cha Cha et Saint-Graal.

Plusieurs artistes donneront en mai leur première performance en festival à l’occasion de Santa Teresa, qui souhaite encourager la relève musicale.

À l’instar des dernières années, l’organisation du festival prévoit un service de navette pour mener les festivals jusqu’à Sainte-Thérèse à partir de la station de métro Berri-UQAM à Montréal.

Les billets journaliers et les passes pour le festival sont en vente dès vendredi, à midi.