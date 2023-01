Dan Auerbach, la moitié de The Black Keys, est aussi le réalisateur des albums de Lana Del Rey et de Bombino ou encore des Gibson Brothers. Il travaille à Nashville Easy Eye Sound, qui est à la fois un studio et une maison de disques.

Parmi ses mille et un projets, il y a le groupe The Arcs, qui a sorti en 2015 son premier album, Yours, Dreamily. Le deuxième a tardé à sortir. L’enregistrement avait même commencé quand Auberbach et ses comparses — Homer Steinweiss, Nick Movshon et Leon Michels – ont appris la mort de Richard Swift.

Si le deuxième album Electrophonic Chronic a finalement permis de lui dire musicalement au revoir, les membres de The Arcs ont mis du temps avant d’en être capables. Quoi qu’il en soit, le résultat est d’une irrésistible ivresse avec un mélange de soul, de blues, de rock garage et de rêveries psychédéliques.

La chanson Eyez est d’une langueur exquise, alors que la ballade A Man Will Do Wrong donne envie d’aller danser un slow dans une taverne du Tennessee. L’instrumentation est riche et grisante. On pense aux secousses de basses de Behind The Eyes ou aux harmonies vocales de Sunshine. Et des textes vont droit au cœur, dont Heaven Is A Place.

Au micro et à la guitare, Auerbach est aussi impeccable qu’épris par sa musique. Rares sont les albums rock qui ont la grandeur d’âme d’Electrophonic Chronic.

