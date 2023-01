Le groupe Panic ! at the Disco, en 2015

La fin de Panic ! at the Disco

C’est la fin pour Panic ! at the Disco. Le leader du groupe américain, Brendon Urie, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il souhaitait dorénavant « mettre son attention et son énergie sur sa famille » et que, par conséquent, il devait fermer ce chapitre de sa vie.

« En grandissant à Vegas, jamais je n’aurais pu m’imaginer où la vie allait me mener. Tellement d’endroits autour du monde, tellement d’amis rencontrés au fil des années », a écrit, sur Instagram, le chanteur qui deviendra père pour la première fois prochainement.

La tournée européenne que le groupe entamera à Vienne, en Autriche, le 20 février prochain, sera sa dernière. Elle se terminera le 10 mars au Royaume-Uni.

Le groupe pop-rock, créé en 2004, a connu un beau succès dès ses débuts avec des titres comme I Write Sins Not Tragedies. Après une période plus tranquille lors de laquelle certains membres ont quitté la formation, Panic ! at the Disco a renoué avec la popularité en 2018 grâce à sa chanson High Hopes. Un an plus tard, Brendon Urie chantait en duo avec Taylor Swift sur la pièce ME !.

Le dernier album de Panic ! at the Disco, Viva Las Vengeance, est sorti en 2022.