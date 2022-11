Nouvel album, nouvel extrait, nouvelle tournée pour Metallica. Les nombreux amateurs du légendaire groupe métal seront ravis d’apprendre que le quatuor américain lancera en avril son 12e album, intitulé 72 Seasons, disque appuyé par une tournée mondiale qui s’arrêtera à Montréal les 11 et 13 août prochains.

Il s’agira de l’une des 22 villes visitées par le groupe pour cette tournée qui commencera le 27 avril à Amsterdam pour se terminer le 29 septembre 2024 à Mexico. Le groupe jouera deux spectacles dans chaque ville sur une scène circulaire, chaque soir avec un programme différent et chaque fois avec l’appui des différents groupes en première partie. Montréal sera ainsi la cinquième métropole visitée par James Hetfield et sa bande ; Pantera et Mammoth WVH réchaufferont la foule du Stade olympique le 11 août alors que le travail sera assumé par Five Finger Death Punch et Ice Nine Kills le 13 août. Edmonton sera la seule autre ville canadienne visitée par Metallica, les 23 et 25 août 2024. Les billets pour les concerts montréalais seront en vente ce vendredi.

D’ici là et d’ici la sortie du nouvel album le 14 avril, le groupe a sorti ce lundi un premier extrait, Lux Æterna, coup de fouet initial à un recueil de 12 chansons qui se traduira par 77 minutes de nouvelle musique, six ans après Hardwired… To Self Destruct. L’album est réalisé par le chanteur et guitariste rythmique James Hetfield, par son collègue batteur Lars Ulrich ainsi que par Greg Fidelman, qui a la première fois travaillé avec le groupe sur Death Magnetic, en 2008.

Sur le site web du groupe, James Hetfield a ainsi expliqué le sens du titre du nouvel album : « 72 saisons. Les 18 premières années de notre vie qui forment nos vraies ou nos fausses personnalités. Le concept selon lequel nos parents nous ont dit “qui nous sommes”. Une possible catégorisation autour du genre de personnalité que nous avons. Je pense que la partie la plus intéressante de tout cela est l’étude continue de ces croyances fondamentales et de la façon dont elles affectent notre perception du monde d’aujourd’hui. Une grande partie de notre expérience adulte est une reconstitution ou une réaction à ces expériences de l’enfance. Prisonniers de l’enfance ou en rupture de ces chaînes que nous portons. »