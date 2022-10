Dry Cleaning

Nonchalant post-punk

Black midi, Black Country New Road, Squid, Goat Girl, Shame : la vague post-punk qui nous submerge de riffs audacieux depuis quelques années est l’affaire principalement de jeunes groupes anglais, qui proposent de surfer sur une musique hargneuse et rageuse. Un autre groupe londonien associé à ce courant par les magazines spécialisés tangue, quant à lui, vers des eaux plus calmes. Et l’écoute de Stumpwork, deuxième effort de Dry Cleaning, confirme cette mouvance.