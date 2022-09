Le 21e Pop Montréal s’amorce ce mercredi et présentera quelques centaines de spectacles dans plusieurs salles de la ville jusqu’à dimanche. Propice aux découvertes, l’évènement offre une foule de choix éclectiques d’artistes locaux et internationaux. Voici quatre suggestions de concerts à aller voir.

Marissa Groguhé La Presse

The Linda Lindas

Punk, power pop et new wave se rencontrent dans les compositions du groupe californien The Linda Lindas, formé de Bela Salazar (18 ans), d’Eloise Wong (14 ans), de Lucia de la Garza (15 ans) et de Mila de la Garza (12 ans). Les quatre musiciennes ont beau être très jeunes, elles ont conquis bien du monde depuis quelques années, grâce à leur attitude punk (mais candide à la fois) et leur énergie à tout casser. Rien de mieux que de voir de jeunes élèves crier leur frustration et se déchaîner sur des sons décapants. Leur premier album, Growing Up, paru en avril dernier, a été très bien reçu. À voir absolument sur scène ! La Montréalaise Sophia Bel et l’artiste torontoise MBG seront également de la soirée.

Le 29 septembre, au Théâtre Rialto, dès 19 h 30

Cymande

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU GROUPE Cymande

Si vous avez déjà entendu parler du groupe de funk Cymande, c’était peut-être dans les années 1970, époque à laquelle il a fait paraître ses premiers albums. Depuis séparé, le groupe de Britanniques originaires des Caraïbes a amorcé son retour au début des années 2010, faisant ainsi revivre en concert le groove que les connaisseurs ont continué de faire vibrer toutes ces années. Une nouvelle génération peut désormais aller à la rencontre de Cymande, notamment lors de ce passage à Montréal, sept ans après son dernier album, A Simple Act of Faith. Funk, soul, reggae et jazzy, la musique de Cymande va électriser L’Entrepôt 77.

Le 28 septembre, à L’Entrepôt 77, dès 20 h

Vanille

PHOTO DOMINIC BERTHIAUME, TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ARTISTE Vanille

Pop Montréal, c’est aussi quelques performances et évènements gratuits, dont la prestation de Vanille sur le toit du Rialto, le samedi 1er octobre. Entre le français (surtout) et l’anglais (parfois), la musique de la Montréalaise Rachel Leblanc propose une fusion de la pop ensoleillée et du rock alternatif. Si les sons pétillent, ils sont aussi teintés de mélancolies, tandis que les textes restent toujours très simples et accrocheurs. Elle présentera cette musique samedi en formule trio. L’auteure-compositrice-interprète aura ici le droit à son propre spectacle, accessible à tous gratuitement.

Le 2 octobre, au Rialto Rooftop, dès 18 h

Martha Wainwright (avec Julie Doiron)

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Martha Wainwright

La reine de Montréal qu’est Martha Wainwright est souvent de passage dans l’une ou l’autre des salles de la métropole. Son plus récent album, Love Will Be Reborn, inspiré des dernières années de la vie de l’auteure-compositrice-interprète, est à la fois empreint d’une grande noirceur et de la lumière que l’on voit au bout du tunnel lorsque tout va mal. La résilience est au cœur de l’œuvre et l’interprétation en concert de ces pièces originales est bouleversante. L’Acadienne Julie Doiron jouera juste avant Wainwright ce soir-là. À ne pas manquer.

Le 30 septembre, au Théâtre Rialto, dès 20 h 30