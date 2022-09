Avec le trio texan Khruangbin, Vieux Farka Touré fait planer et danser la musique de son légendaire paternel.

Alexandre Vigneault La Presse

Ali, l’album, part de la musique d’Ali Farka Touré, pionnier de ce qu’on a appelé le « blues du désert », inspiré à la fois par le blues américain et les traditions maliennes. On en reconnaît les riffs hypnotiques et la résonance unique. Sauf que son fils Vieux et le trio texan Khruangbin ne se bornent pas à réinterpréter les morceaux du mythique guitariste malien : ils leur insufflent un groove nouveau, empreint de mystère, et franchement épatant.

On n’a pas à connaître le répertoire d’Ali Farka Touré pour prendre plaisir à ces musiques ancrées au Mali (Vieux Farka Touré est un virtuose proche de ses racines), mais propulsées par les pulsions soul, funk et dub givrées de Khruangbin.

On n’a qu’à se laisser porter par la basse ultra cool et ces ambiances saupoudrées de psychédélisme tout en goûtant la guitare qui soulève la poussière dans un grésillement plein d’écho que prisent bien des musiciens du Sahara.

La fusion des univers est exceptionnelle : ça flotte, ça plane, ça grince un peu dans les passages plus bluesés, mais ça coule de source. On se laisse prendre facilement par ces grooves chaloupés et un mixage délicat qui joue de la stéréophonie (on a la guitare blues dans l’oreille gauche et une autre plus ambiante dans la droite), donnant une voix à chaque style, tout en sachant les lier par le chant de Vieux Farka Touré, des chœurs féminins, une batterie nocturne et des claviers rêveurs.

On a entendu beaucoup de ce genre de fusion ces 20 dernières années, notamment chez Six Degrees Records, qui a tenté bien des mariages plus ou moins tape-à-l’œil entre musique électronique et bien des traditions musicales – de l’Afrique au Pakistan en passant par le Moyen-Orient. Ali est toutefois d’un autre niveau : ni Vieux Farka Touré ni Khruangbin ne domine l’échange, aucun des univers musicaux n’est mis dans la position d’être celui qui modernise ou donne de la crédibilité à l’autre. Ce dialogue-là est tout simplement envoûtant.

0:00 0:00 Couper le son