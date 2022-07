(New York) Retour sur scène inespéré pour Joni Mitchell. Pour la première fois en 20 ans, la chanteuse canadienne a donné un concert complet dimanche au festival folk de Newport, au Rhode Island.

Jean-Christophe Laurence La Presse

Accompagnée de Brandi Carlile, Wynonna Judd, Marcus Mumford (Mumford & Sons) et d’autres musiciens, Mitchell, 78 ans, a interprété une douzaine de morceaux de son catalogue, dont Carey, Both Sides Now, A Case of You, The Circle Game et Big Yellow Taxi, en plus de reprendre le classique du jazz, Summertime. Depuis son AVC en 2015, l’autrice-compositrice-interprète s’était faite extraordinairement rare sur la place publique. Son retour sous la lumière s’est fait de manière progressive. Elle était apparue sur scène en 2018 pour son 75e anniversaire, mais s’était contentée d’écouter les autres chanter ses chansons. Puis avait diffusé une vidéo en juin 2021 pour le 50e anniversaire du cultissime album Blue.

Elle a également fait la manchette en janvier dernier, en retirant son catalogue de la plateforme d’écoute en continu Spotify, en soutien à son ami Neil Young, qui accusait l’entreprise d’exploiter les artistes.

Ce concert événementiel à Newport est un retour aux sources pour Joni Mitchell, qui s’y était produite en 1969, avec Arlo Guthrie et les Everly Brothers.