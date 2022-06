Si les fans de Justin Bieber avaient un mince espoir d’assister aux derniers concerts de sa tournée américaine, ils n’en ont plus. Souffrant du syndrome de Ramsay Hunt, Justin Bieber est contraint d’annuler le reste de sa tournée américaine.

Hénia Ould-Hammou La Presse

Le chanteur canadien avait révélé souffrir d’une paralysie au visage la semaine dernière, l’obligeant ainsi à annuler quelques dates de sa tournée, dont deux concerts à Toronto. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, il avait expliqué qu’il n’arrivait à sourire que d’un côté de la bouche et qu’il n’arrivait à cligner que d’un œil.

« Pour ceux qui sont frustrés par les annulations de mes prochains spectacles, je ne suis tout simplement pas physiquement capable de les faire », avait-il dit.

Quelques spectacles avaient déjà été reportés la semaine dernière, mais depuis, tous les concerts américains du Justice Tour ont été annulés.

« Justin continue de recevoir les meilleurs soins médicaux possibles, il est optimiste quant à son rétablissement et a hâte de reprendre la route et de se produire devant ses fans à l’étranger plus tard cet été », a déclaré le producteur de spectacles AEG Presents dans un communiqué.

Les nouvelles dates de concerts n’ont toujours pas été annoncées.