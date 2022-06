PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE

Virginie B est bourrée de style et de talent. De sa voix suave qui convainc instantanément, elle parle de faire l’amour, d’être soi-même envers et contre tout, de consommer des psychédéliques. La foule, sans être très dense, embarque dans sa proposition et absorbe l’énergie que l’artiste partage. Virginie B s’amuse avec sa voix, elle semble en faire ce qu’elle veut, par exemple lorsqu’elle échange avec le saxophone qui l’accompagne. Elle a présenté mercredi son album tout frais sorti, le superbe INSULA, à la fois soul, disco et résolument pop.