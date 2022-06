La guerre contre l’Ukraine est une tragédie inimaginable… En tant qu’être humain et en tant qu’artiste, je me suis senti obligé de réagir de la manière la plus significative possible. Alors aujourd’hui, pour la toute première fois, j’ai interprété publiquement la chanson de mon père, IMAGINE. La chanson reflète la lumière au bout du tunnel, que nous espérons tous…