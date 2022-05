L’Orchestre symphonique de Montréal a dévoilé mardi sa première saison signée par son nouveau directeur musical Rafael Payare, qui donne une idée de la direction qu’il veut prendre pour les prochaines années. Le maestro lance un cycle Mahler déployé sur plusieurs années, met l’accent sur les œuvres chorales, proposera 4 créations mondiales et 17 concerts destinés à un jeune public.

Alexandre Vigneault La Presse

Rafael Payare sera bien sûr au pupitre pour lancer la saison 2022-2023 avec la création d’une œuvre du compositeur autrichien Thomas Larcher, suivie de la Symphonie no. 2 « Résurrection » de Gustav Mahler, qui amorcera le cycle Mahler et possède une résonance toute particulière alors que nous sortons de la pandémie. Maestro Payare sera aussi à la barre pour la Symphonie no. 5 programmée au printemps 2023, mais qui fera l’objet d’un enregistrement dès le mois d’août, et la Symphonie no. 3, en clôture de saison.

« Mahler est un compositeur fantastique, comme nous le savons. Il aimait à dire que chaque symphonie est un univers entier. Pas une planète : un univers entier. Cet orchestre a le talent et l’habileté qu’il faut pour en tirer l’essence », estime Rafael Payare.

Le directeur musical de l’OSM sera aussi aux commandes pour Le songe d’une nuit d’été de Mendelssohn, interprétation dans laquelle seront intégrés des extraits de la tragédie de Shakespeare. Catherine Vidal dirigera les sept actrices et acteurs qui joueront dix personnages et Andrew Megill mènera quant à lui le Chœur de l’OSM lors de ce concert évènement présenté les 21 et 22 septembre.

« On va essayer d’avoir chaque saison quelque chose qui intégrera ce genre d’effet dramaturgique », annonce Rafael Payare. Lors de ce spectacle, les comédiens diront en général leur texte entre les mouvements. Or, à certains moments, musique et théâtre iront de pair, même si, comme le souligne le maestro, « ce ne sera pas de l’opéra ».

Des premières et des vieux amis

Le directeur musical de l’OSM et Andrew Wan (violon solo), aussi présent à la conférence de presse de dévoilement, se réjouissent de travailler avec le pianiste Vikingur Olafsson, qu’ils connaissent tous les deux. Le soliste islandais sera à Montréal le 12 octobre dans un programme consacré à Chostakovitch, Ravel, Liszt et le 13 à Chostakovitch et Mozart.

Rafael Payare a tenu à souligner la présence des sopranos Barbara Hannigan (Lonely Child de Claude Vivier et la Symphonie fantastique de Berlioz) et Sonya Yoncheva (pour une soirée consacrée à Richard Strauss), mais aussi d’amis de longue date de l’OSM comme le chef Bernard Labadie ou Maxim Venguerov parmi les invités qui, comme Bruce Liu ou Augustin Hadelich, se produiront pour la première fois avec l’orchestre.

Ouverture à la communauté

Le nouveau maestro souhaite poursuivre dans l’esprit d’ouverture, d’éducation et de rapprochement avec la communauté installé par Kent Nagano. Cela se traduit par une attention portée aux œuvres chorales (le chœur étant le symbole de la communauté), mais aussi par 17 concerts pour la jeunesse.

« Je sais que c’est en étant exposé à la musique, en donnant l’occasion à tout le monde d’y être exposé, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne serais pas ici à dédier ma vie à la musique sans El Sistema, dit-il, en faisant référence à un programme d’éducation musicale financé par des fonds publics au Venezuela. Il est très important pour moi d’exposer les gens à la musique. Après, ils en feront ce qu’ils voudront, mais je pense que c’est notre devoir de rendre le miracle de la musique accessible à un maximum de personnes. »

Enfin, l’OSM poursuit sa série « pop ». Une nouveauté, d’abord : un concert mettant en vedette Dominique Fils Aimé sous la direction de Dina Gilbert, avec Elisapie comme invitée spéciale et les choristes de l’émission Y’a du monde à messe (les 16 et 17 mars 2023). Les fans des Cowboys fringants seront heureux d’apprendre que le groupe revient à la Maison symphonique pour une troisième fois avec leur complice Simon Leclerc (les 28 et 29 novembre 2022). Autre évènement plus grand public : les 11 et 12 avril 2023, Ben Palmer dirigera Sorcellerie et Jedi : une soirée avec John Williams, un concert où seront notamment interprétées ses musiques pour Star Wars, Harry Potter et E. T., l’extraterrestre.