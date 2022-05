Face au tollé faisant suite à l’annonce la désignant porte-parole de la 36e édition de Nuits d’Afrique, la multipercussionniste Mélissa Lavergne a décidé de se retirer.

André Duchesne La Presse

« Je vais me retirer du rôle de porte-parole. Mais je veux continuer à collaborer avec Nuits d’Afrique », a indiqué la musicienne à La Presse. Elle se dit par ailleurs « très sensible » à la grogne exprimée sur les réseaux sociaux à la suite de sa nomination.

« La mission de Nuits d’Afrique, et c’est ce qui fait que j’ai accepté le mandat, en est vraiment une de communion, de rencontres, de métissages, d’inclusion de part et d’autre. Donc, c’est ce qui fait que je me suis sentie légitime d’accepter le mandat, poursuit-elle. Ceci dit, à la lumière de toute la grogne que ça suscite, je suis très évidemment sensible à cela et j’ai verbalisé à Nuits d’Afrique que j’avais décidé de me retirer. Je pense que c’est la bonne chose à faire pour honorer cette colère que j’entends. Après, j’ai le désir profond de collaborer avec Nuits d’Afrique. Je pense que ce serait une erreur de me sortir de la discussion. Par contre, ça m’amène à une réflexion, soit comment prendre part à la conversation sans que ce soit offensant. »

L’annonce de cette nomination a été faite mercredi, notamment sur le site Instagram de Nuits d’Afrique, avant même la tenue d’une conférence de presse qui doit avoir lieu la semaine prochaine. Dans leurs commentaires, plusieurs personnes ont exprimé un mélange d’étonnement, de scepticisme, voire de colère face à l’annonce de ce rôle offert à une femme blanche.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DE NUITS D’AFRIQUE Quelques-uns des commentaires exprimés sur la page Instagram de Nuits d’Afrique.

« Honteux. », « Mais noooooooon. », « C’est sûr que c’est une blague », « Vraiment déplorable », « What in the apartheid », a-t-on pu lire. D’autres ont envoyé des emoji de tomates aux dirigeants du festival.

Mélissa Lavergne, qui se dit « en gestion de crise » depuis hier, croit que cette annonce « par fragments » où la lumière a été projetée « sur une personnalité blanche seulement », explique le tollé ambiant.

Elle nous a aussi indiqué qu’elle et Nuits d’Afrique vont envoyer une déclaration d’ici la fin de la journée (vendredi). « Nuits d’Afrique tout comme moi tenons à prendre le temps de réfléchir à comment répondre à tout ça pour la suite », précise-t-elle.

En 2021, c’est Corneille qui était le porte-parole de l’évènement. Myriam Fehmiu l’avait été en 2019 et 2020.