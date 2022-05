Ce n’était pas un Dieu grec, mais sa musique était divine. Vangelis Odysséas Papathanassiou, mieux connu sous le nom de Vangelis, s’est éteint dans la nuit de mardi à mercredi, à l’âge de 79 ans. Selon des informations parues dans divers médias grecs, il avait été admis dans un hôpital en France à cause de la COVID-19.

Jean-Christophe Laurence La Presse

Une grosse perte pour le monde musical.

Compositeur prolixe, sorcier des claviers, pionnier de la musique électronique et figure majeure de la musique de films des 40 dernières années, Vangelis avait notamment reçu un Oscar pour sa trame sonore du film Chariots of Fire en 1982, et des nominations aux Golden Globes pour les musiques des films Blade Runner et 1492 : Christophe Colomb.

Né en 1943, cet autodidacte avait commencé sa carrière au début des années 60 en Grèce au sein du groupe The Forminx, avant de connaître ses premiers succès internationaux au sein des psychédéliques Aphrodite’s Child (Rain and Tears), un trio de musiciens grecs exilés en France, qui a aussi révélé le chanteur Demis Roussos.

Parmi ses multiples collaborations, on compte deux albums avec le chanteur de Yes, Jon Anderson (The Friends of M. Cairo), ainsi qu’avec l’actrice grecque Irène Papas (Odes).

Moins connu en Grèce que l’immense Mikis Theodorakis, Vangelis n’en était pas moins considéré comme un trésor national en raison de son rayonnement international pendant plus d’un demi-siècle.

Le premier ministre grec Kyriàkos Mitsotàkis s’est d’ailleurs empressé de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. « Vangelis Papathanassiou n’est plus parmi nous. Le monde de la musique a perdu [l’artiste] international Vangelis », a déclaré l’homme politique sur Twitter.

M. Mitsotàkis a aussi souligné que le deuxième prénom de Vangelis était Ulysse. « Pour nous les Grecs, cela signifie qu’il a commencé son grand voyage sur les chariots de Feu. De là, il nous enverra toujours ses notes ».

Parmi d’autres bandes originales composées par Vangelis figurent celles du film de Costa-Gavras Missing, de Lunes de fiel de Roman Polanski et Alexandre d’Oliver Stone, sans oublier ses musiques pour documentaires animaliers (La fête sauvage, Opéra sauvage), qui ont confirmé son talent d’ambianceur, entre musique rythmique et nappes contemplatives, un mélange qu’il explorera toute sa vie.