Les rappeurs Young Thug et Gunna viennent d’être inculpés pour racket, possession de drogue et d’armes, vol à main armée et agression. Young Thug, qui figurait en tête d’affiche du festival montréalais Métro Métro le 20 mai, sera remplacé par un autre artiste, annoncé sous peu.

Marissa Groguhé La Presse

Young Thug a été arrêté par le FBI lundi à Atlanta, notamment pour participation à des activités de gangs de rue et conspiration en vue d’enfreindre la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

Une plus large manœuvre policière visait à inculper 28 membres et associés de la maison de disques de Young Thug, YSL, tous également inculpés pour conspiration en vue d’enfreindre la loi RICO. L’acte d’accusation contient en tout 56 chefs. Young Thug et le rappeur Gunna font aussi face à des accusations de vol à main armée, d’agression, de possession de drogue et d’armes à feu.

Young Thug était la tête d’affiche de la journée d’ouverture du festival Métro Métro. Joint par La Presse, l’organisateur de l’évènement, Olivier Primeau, affirme que le rappeur sera bientôt remplacé par un autre artiste. « On a 2-3 pistes, dit-il. En fait, on pourrait signer une autre grosse tête d’affiche dès aujourd’hui, mais on attend un peu. »

Cet imprévu est « compliqué à gérer », une autre embûche après deux ans d’arrêt et un revers imposé par le variant Omicron pendant l’organisation de l’édition à venir. Mais à un peu moins de deux semaines du lancement de Métro Métro, le grand patron du Beachclub trouve que la situation survient assez tôt pour trouver une solution.