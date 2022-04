Le directeur musical et chef de l’OSM, Rafael Payare, en conférence de presse mardi

Après deux saisons estivales annulées ou au ralenti, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a annoncé mardi le retour de la Virée classique et un été bien rempli pour l’orchestre, avec pour la première fois à sa tête le nouveau chef Rafael Payare.

Josée Lapointe La Presse

Il était bien ironique de parler d’été, mardi, alors que cette neige printanière ne laissait pas entrevoir l’arrivée du beau temps pour bientôt. Rafael Payare, lui, n’y voyait aucun problème. « C’est vraiment joli ! Ce matin, ma petite fille disait : ‟Oh, Frozen !” », dit-il en souriant.

Mais le chef est surtout fébrile à l’idée de profiter de l’été montréalais. « J’étais venu pendant l’été en 2019 pour des concerts, raconte-t-il dans un français très fluide. Je me rappelle l’ambiance, mais je n’avais rien vu, car je devais répéter. Cette fois, je vais avoir la chance de jouer de la musique, mais aussi de profiter de la ville. J’ai bien hâte de l’expérimenter. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Rafael Payare

L’OSM a un gros menu pour l’été, une vraie saison estivale qui annonce une espèce de retour à la normale : trois concerts au Festival de Lanaudière – dont le programme sera dévoilé la semaine prochaine –, une tournée en Corée du Sud du 5 au 8 juillet, deux grands spectacles sous chapiteau au parc Poly-Aréna à Brossard et au parc Angrignon à Montréal, le retour pour la troisième année des Quartiers d’été, soit 16 concerts de musique de chambre dans des parcs de différents quartiers montréalais.

Et il y aura bien sûr aussi la Virée classique, qui en sera à sa neuvième édition, avec 24 concerts à petit prix qui seront présentés du 10 au 14 août dans quatre salles de la Place des Arts. Le coup d’envoi aura lieu le 10 août sur l’Esplanade du Parc olympique, avec un grand concert gratuit qui attire habituellement des dizaines de milliers de spectateurs.

Le programme de la soirée sera très éclectique, avec la Symphonie « du Nouveau Monde » de Dvořák, un chant autochtone, West Side Story, le concerto pour trompette du Cubain Paquito D’Rivera, des œuvres de Prévin et du Vénézuélien Castellanos. Sur scène, on retrouvera aussi l’autrice Natasha Kanapé Fontaine, le chanteur Jeremy Dutcher, la soprano Jeanine De Bique et le trompettiste Pacho Flores.

D’un style à l’autre

« Ce sera une fiesta », a annoncé Rafael Payare en conférence de presse, qui prévoit aussi beaucoup de « spark ». Cette année, le thème de la Virée classique est les Amériques, ce qui allait de soi pour le maestro d’origine vénézuélienne. Un choix qui amène nécessairement de la diversité dans toute la programmation, du jazz à la musique cubaine.

Il y a beaucoup de choses qu’on peut introduire, et je pense que c’est vraiment cool. Moi, je parle de la musique pour la musique, il n’y a pas la musique classique d’un côté, le jazz de l’autre… Elle est partout et on peut la partager de toutes les manières. Rafael Payare, chef et directeur musical de l’OSM

Ce retour de la Virée classique après deux ans de pandémie, qui coïncide avec l’arrivée du nouveau chef, a quelque chose de très symbolique pour Magalie Lépine-Blondeau, qui est la porte-parole estivale de l’OSM et qui animera certains concerts, dont celui de l’Esplanade.

« On dirait qu’on a envie de croire à tout ce renouveau, dans toutes les sphères de nos vies, dit la comédienne. Comme le maestro décrivait le programme, j’ai l’impression qu’il y aura ce côté festif à ne pas manquer. Et on en a bien besoin ces temps-ci. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le chef Rafael Payare et Magalie Lépine-Blondeau lors du dévoilement de la saison estivale de l’OSM, mardi

Rafael Payare a déjà dirigé quelques concerts de l’OSM depuis septembre, mais cette saison estivale 2022 est sa première à titre de directeur musical. Il se sent d’ailleurs comme si c’était le vrai début de son association avec l’orchestre.

« C’est vraiment comme ça. C’est OK, je suis ici, et on va commencer ce bon voyage ensemble, avec Lanaudière, avec la tournée, avec la Virée classique, et la saison qui va commencer ensuite. »

La saison 2022-2023 de l’OSM sera dévoilée le 31 mai.