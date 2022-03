(Paris) Nouvelle pépite exhumée : le concert de Prince, à son apogée à Syracuse (État de New York) pendant la tournée « Purple Rain » en 1985, sortira le 3 juin pour la première fois en CD, vinyle et Blu-ray, indiquent mercredi label et légataires.

Agence France-Presse

À chaque artiste son live référence : James Brown a son Apollo Theater, Jimi Hendrix son Monterey Pop. Pour Prince (décédé en 2016), c’est le show à Syracuse, au New York’s Carrier Dome, le 30 mars 1985.

« En réécoutant le concert de Syracuse, je me dis qu’on sonne comme une fusée au décollage », commente BrownMark, bassiste de The Revolution, groupe accompagnant Prince à l’époque. « C’était puissant. J’ai assisté à beaucoup de concerts mais je n’ai jamais vu rien de tel », ajoute-t-il, cité dans le communiqué.

À l’époque, le concert fut retransmis en direct par satellite et des captations de basse qualité circulent depuis. Cette fois, cette performance a été remixée à partir des bandes originales tirées de « The Vault », la chambre forte de Prince, nichée dans son domaine-lieu de création-studio de Paisley Park.

C’est aussi la première fois que l’image est restaurée au format Blu-ray, précisent Legacy Recordings, label de Sony, et le « Prince Estate », entité qui gère son héritage artistique.

C’est donc aussi la première fois que le concert intitulé « Prince and The Revolution : Live » est transposé en vinyle et en CD.

Pour marquer cette annonce, un premier titre tiré du live, Let’s Go Crazy, est visible sur la chaîne officielle de Prince.