Thus Owls

Œuvre multiforme ★★★★

Par quel prisme écouter le nouvel album du groupe montréalais Thus Owls ? Après quelques écoutes répétées, on se pose toujours la question. Cette cinquième offrande du couple Erika et Simon Angell est du genre inclassable, signe des œuvres multiformes dont on ne parvient jamais vraiment à faire le tour.