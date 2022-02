Le prélude est d’abord, comme le dit son nom, un morceau en introduisant un autre. À l’époque baroque, il figure souvent en tête des suites instrumentales ou des diptyques du genre « prélude et fugue ». Chopin et d’autres en feront plus tard un genre à part entière. Julia MacLaine, assistante violoncelle solo à l’Orchestre du Centre national des Arts d’Ottawa depuis 2014, en a fait la matière de son premier album chez Analekta.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

Enregistré l’automne dernier dans l’acoustique avantageuse de l’église Saint-Augustin de Mirabel, le disque alterne entre les préludes des six Suites pour violoncelle de Bach et des commandes de compositeurs canadiens. Saluons l’idée de la musicienne prince-édouardienne de créer un tel pont entre le passé et le présent.

Qu’en est-il des extraits des Suites de Bach ? Enregistrer sa musique est tout un défi pour un violoncelliste, car il fait face à plusieurs témoignages prestigieux. Comme tous les instruments, le violoncelle est marqué par le tournant musicologique des années 1970-1980. L’enregistrement d’Anner Bylsma est emblématique de cette approche limitant le vibrato et mettant l’accent sur l’aspect dansé de cette musique.

MacLaine se rapproche plus de la grande tradition des Fournier, Rostropovitch et Tortelier. Le geste est ample et tout respire. Son violoncelle (un Vuillaume de 1840) prend toutes ses aises, sans non plus tomber dans un narcissisme sonore rédhibitoire.

On en a pour tous les goûts dans les « commentaires » contemporains suivant chaque prélude. De l’électronique avec Prayers for Ruins de Nicole Lizée, où la soliste est accompagnée d’une bande sonore, du folklorique avec No. 6 Post Bach de Roy Johnstone, de la musique indienne avec sarasaraahat de Gabriel Dharmoo, du pathos dans LAND BACH de Cris Derksen, de l’improvisation dans Play Time de Carmen Braden et du néo-romantisme avec le Praeludium en sol majeur d’Airat Ichmouratov.

Un disque-expérience interprété avec passion par une artiste à suivre.

0:00 0:00 Couper le son