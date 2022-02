(New York) Le musicien britannique Ian McDonald, cofondateur du groupe mythique de rock progressif des années 1970 King Crimson, est mort mercredi à New York des suites d’un cancer à 75 ans, selon son fils sur Facebook, un message relayé vendredi par le label du groupe.

Agence France-Presse

« J’ai la profonde tristesse de vous annoncer que mon père est décédé hier d’un cancer. Il a été incroyablement courageux, n’a jamais perdu de sa gentillesse et de son sens de l’humour, même quand cela devenait dur », a écrit jeudi son fils Max dans un post publié vendredi sur le site internet de Discipline Global Mobile (DGM), le label de musique de King Crimson.

D’après le magazine américain Rolling Stone, qui avait relayé le décès jeudi soir par la voix d’un porte-parole de l’artiste, Ian McDonald « est mort paisiblement le 9 février 2022 chez lui à New York, entouré de sa famille ».

Avec le chanteur Greg Lake, mort en décembre 2016 d’un cancer, Ian McDonald fut le cofondateur et auteur-compositeur de King Crimson, formation de rock progressif qui connut un succès mondial en 1969 avec l’album In The Court Of The Crimson King et son titre d’ouverture 21st Century Schizoid Man.

Cet album est considéré comme l’acte fondateur du rock progressif, mélange de rock teinté de musique classique et de jazz. Les Britanniques Yes, Genesis, mais également la formation star Pink Floyd, sont les groupes de rock progressif les plus connus.

D’après DGM, « l’apport de Ian à King Crimson fut à la fois profond et inestimable ». Multi-instrumentiste, il savait jouer du saxophone, du piano, de la flûte et de la guitare.

Né en 1946 en Angleterre, Ian McDonald servit cinq ans dans l’armée britannique, notamment comme musicien de jazz, un genre décisif dans la création de King Crimson.

« Nous n’avions vraiment rien entendu de la sorte », témoigne dans Rolling Stone le guitariste de Genesis Steve Hackett, qui assista aux premiers concerts de King Crimson : « Une sorte de sensibilité de free-jazz mais avec une sensibilité de rock ».

Ian McDonald, qui ne joua que quelques années avec King Crimson, fonda aussi le groupe britannico-américain Foreigner avec Mick Jones.