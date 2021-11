Damon Albarn propose un nouvel album ayant pour titre The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

(Paris) Toujours aussi magnétique : Damon Albarn, leader de Blur et Gorillaz, revient en solo, inspiré par l’Islande, son pays de cœur, et habité par le souvenir de son comparse Tony Allen, batteur de légende disparu.

Philippe GRELARD Agence France-Presse

La magie opère sur disque et sur scène, comme quand l’Anglais se produit en novembre à Paris, à La Gaîté lyrique, dans le cadre d’Arte Concert Festival. Au piano, au milieu de ses musiciens, dans une scène centrale entourée par le public, le fringant quinqua a livré un set envoûtant, avec ses nouvelles chansons, dans un registre encore différent.

« Il rebondit toujours ailleurs, il est resté ouvert à tout, c’est un des seuls artistes à avoir une palette assez variée et une telle curiosité. Il touche à tout, mais il a cette voix reconnaissable qui déclenche tout de suite l’imaginaire », décrypte pour l’AFP José Correia, responsable de la programmation d’Arte Concert.

« On se demande “qu’est-ce qu’il va faire demain ?” Demain, il va encore nous surprendre », poursuit-il.

La belle surprise, c’est déjà son nouvel album au titre à rallonge The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

Différents accidents de parcours ont conduit à sa belle mélancolie. Tout est d’abord parti d’une commande d’une œuvre pour la Fête des Lumières, évènement de la ville française de Lyon. Albarn avait carte blanche.

Jamais où on ne l’attend, il convie un mini-ensemble symphonique à jouer en s’inspirant de la lumière et du paysage changeants observés derrière la baie vitrée de sa maison à Reykjavik.

Snæfellsjökull et Jules Verne

L’Islande et lui, c’est une vieille histoire. Il y a acheté une maison pour fuir les groupies londoniennes du temps de la splendeur de Blur dans les années 1990. L’environnement islandais le fascine, un rocher volcanique orne d’ailleurs la pochette de l’album.

« C’est quelque chose que j’avais fantasmé depuis des années : retracer (en musique) les mouvements de la météo, comment ils dessinent le paysage dans une période donnée », confie-t-il dans les notes d’intention de son disque.

L’endroit où il habite fait rêver : « Par la fenêtre, on peut voir le mont Esja, la mer, et même par temps clair le Snæfellsjökull, glacier et volcan au cœur du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne », décrit-il.

Mais la crise sanitaire survient et la Fête des Lumières, programmée en décembre 2020, est annulée. Quelques mois auparavant, en avril, était survenue la mort de Tony Allen. Ce batteur-fondateur de l’afrobeat, compagnon des débuts de Fela Kuti, était devenu un ami d’Albarn, le socle rythmique de son groupe The Good The Bad & The Queen et un contributeur de son autre projet, Gorillaz.

Brexit et crise sanitaire

Les pièces du puzzle s’assemblent. La musique composée en Islande ne peut pas rester dans un tiroir. Y poser sa voix pour traduire ses bouleversements intimes et ceux traversés par le monde devient une évidence. The Nearer The Fountain… est un vers tiré d’un poème du Britannique John Clare (1793-1864). C’est une méditation sur les respirations d’une nature indifférente aux deuils humains.

Dans le morceau-titre, on entend Albarn chanter « Songer à la vie qui riait sur ton visage/Dans ce beau passé si désolé désormais ». L’image de Tony Allen, toujours malicieux derrière ses fûts avec The Good The Bad & The Queen, s’impose à l’écoute.

Architecte du son hors pair, Albarn a fait des bandes islandaises d’origine un bel objet pop, avec injections de jazz ou d’électro. Les tourments du monde palpitent dans des morceaux comme The Cormorant (référence au Brexit avec Suis-je emprisonné sur cette île ?) ou Particles, soit ces « Particules » devenues l’ennemi à combattre avec masques et gestes barrière.

« Je pense que beaucoup de disques faits durant cette période (de crise sanitaire) documenteront cette ère », avance-t-il encore dans ses notes d’intention. C’est vrai, mais peu seront aussi beaux.