(Los Angeles) Graeme Edge, batteur et cofondateur du groupe The Moody Blues, est décédé à l’âge de 80 ans.

Associated Press

Le leader du groupe, Justin Hayward, a confirmé la mort de son collègue jeudi, sur le site web du groupe. La cause de sa mort n’a pas été révélée.

Justin Hayward a qualifié Graeme Edge d’épine dorsale du groupe de rock britannique, qui a été intronisé au Panthéon du rock & roll en 2018. Le dernier album du groupe est sorti en 2003.

« Quand Graeme m’a dit qu’il prenait sa retraite, je savais que sans lui, ça ne pouvait plus être les Moody Blues », a déclaré Justin Hayward. « Et c’est ce qui s’est passé. C’est vrai de dire qu’il a gardé le groupe uni pendant toutes ces années, parce qu’il aimait ça. »

En 1964, Graeme Edge a cofondé le groupe à Birmingham, en Angleterre. Sa maîtrise de la batterie a été un ingrédient clé pour les énormes succès de rock progressif du groupe entre les années 1960 et 1970, notamment Nights in White Satin, Tuesday Afternoon et I’m Just a Singer (In a Rock and Roll Band).

« À la fin des années 1960, nous sommes devenus le groupe que Graeme a toujours voulu qu’il soit, et il a été appelé à être à la fois poète et batteur », a déclaré Justin Hayward, qui a joint The Moody Blues en 1966 avec le bassiste John Lodge après le départ du groupe de Denny Laine.

Graeme Edge a participé aux 16 albums studio de The Moody Blues, commençant par The Magnificent Moodies en 1965 et se terminant par l’album de Noël December en 2003.