Klô Pelgag et l’équipe du concert virtuel Vivre

Klô Pelgag continue de collectionner les Félix. Elle a remporté dimanche soir ses cinquième et sixième statuettes « artistiques », égalant un record établi par Céline Dion en… 1985.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

L’autrice-compositrice-interprète avait déjà quatre récompenses en poche après le Premier gala de l’ADISQ, diffusé mercredi dernier. Elle ajoute à sa récolte le Félix du spectacle en ligne de l’année — francophone pour le concert virtuel Vivre. « Je suis contente pour l’immense gang qui a travaillé sur ce spectacle-là, a-t-elle lancé après avoir récupéré son prix. Ç’a été un défi immense. » Elle allait remettre ça en touchant le trophée d’Auteur.trice ou compositeur.trice de l’année pour son travail sur Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR L’ADISQ CRi

CRi a aussi marqué l’histoire de l’ADISQ en devenant le premier musicien électronique à être désigné Révélation de l’année. « Il y a huit ans, j’étais dans le sous-sol de ma mère. Elle m’a dit : “ Pousse, va en musique ! ” », a-t-il raconté avant de lancer un senti « Enfin, on peut danser, criss ! ».

Après une performance country regroupant Léa Jarry, Guylaine Tanguay, Irvin Blais et Alex Burger, ce dernier allait être récompensé pour Sweet Montérégie dans la catégorie Album country. « Allez voir les bands que vous aimez », a-t-il plaidé, faisant écho à un appel similaire de Vincent Vallières.

Elisapie, Artiste autochtone de l’année 2020, a quant à elle été mandatée pour présenter en langue inuktitut sa successeure : Anachnid, qui remporte ainsi son tout premier Félix. « Miigwetch ! », a-t-elle lancé.

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR L’ADISQ Louis-Jean Cormier

Le grand gala de l’ADISQ, dimanche soir, marquait le retour du public à la salle Wilfrid-Pelletier. C’est Louis-Jean Cormier qui a reçu le premier Félix de la soirée. L’auteur-compositeur-interprète s’est distingué grâce à son quatrième album solo, Le ciel est au plancher, dans la catégorie Album de l’année — adulte contemporain. Daniel Bélanger a pour sa part mis la main sur son 23e Félix en carrière pour l’album instrumental Travelling. Il n’était pas présent pour aller cueillir sa récompense.

« On est tellement beaux et nombreux qu’on devrait se partir notre propre variant », avait d’abord lancé l’animateur Louis-José Houde en foulant la scène. S’en est suivi un monologue d’ouverture mordant sur fond d’appropriation culturelle et d’allégations d’inconduites sexuelles.

Déjà lors de la première demi-heure, une Klô Plelgag ultra énergique a défendu sa pièce Mélanine, se déplaçant au travers des spectateurs épars alors qu’une danseuse s’agitait dans une espèce de boule à neige. Charlotte Cardin, qui a remporté ses trois premiers Félix mercredi lors du Premier gala de l’ADISQ, a quant à elle offert la poignante ballade piano-voix Anyone Who Loves Me, chœur à l’appui. « L’album est disponible partout, les billets sont disponibles… nulle part », avait rigolé Louis-Jean Houde lors des présentations.

Le gala a été introduit par un slam de David Goudreault, J’en appelle à la poésie, déposé sur les cordes d’Angèle Dubeau & La Pietà. Scott-Pien Picard, CRi et Roxane Bruneau ont aussi participé au pot-pourri d’ouverture.