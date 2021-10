PHOTO CHRIS PIZZELLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Bob Dylan est un homme confiant.

Associated Press

Le légendaire troubadour américain a, sans tambour ni trompette, mis des billets en vente en vue d’une tournée visant à promouvoir l’album Rough and Rowdy Ways sorti en 2020.

Le nom de la tournée : World Wide Tour 2021-2024. Les billets sont en vente sur le site internet officiel du chanteur.

La scène musicale reprend peu à peu vie après les diverses vagues de COVID-19. La pandémie avait contraint Bob Dylan à annuler sa tournée Never Ending. Le chanteur a présenté des spectacles tous les ans de 1988 à 2019.

Bob Dylan amorcera sa tournée le 2 novembre à Milwaukee. Il prévoit présenter 21 concerts jusqu’au 2 décembre dans des villes comme Chicago, New York, Boston et Washington. Il s’arrêtera aussi à Moon Township, en Pennsylvanie, à Bloomington, en Indiana, et à Knoxville au Tennessee.

Aucune ville canadienne n’est encore prévue.

Il a célébré son 80e anniversaire de naissance, le 24 mai.